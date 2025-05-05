Погода на неделю: снова вернется зима

„Заморозки будут и в воздухе, а на поверхности почвы они будут особенно сильными“, – предупреждает Латвенайте.

Вся неделя будет холодной, а по ночам ожидаются заморозки.

Со среды антициклон принесет более сухую погоду. Во второй половине недели осадков будет меньше, однако местами будет идти мокрый снег.

Во вторник с северо-запада придет еще один циклон, снова придут небольшие дожди. Местами возможен небольшой снег. Усилится ветер.

В понедельник ночью и утром пройдут дожди, местами возможен мокрый снег, днем без особых осадков. Ночью будет 1-5°C, прохладнее будет на западе, на северо-западе, на поверхности почвы местами заморозки до 1-3°C, днем 7-12°C.

Во вторник ночью без осадков, днем время от времени ожидаются дожди, наибольшая вероятность осадков на западе и на востоке страны. Будет ветрено. Ночью от -1 до 3°C градусов в воздухе, а на поверхности почвы заморозки до 2-6°C, теплее будет у моря - 4-6°C, днем 9-14°C.

В среду ночью без осадков, днем местами возможны небольшие дожди, кое-где мокрый снег. Будет ветрено. Ночью от -1 до 4°C, на поверхности почвы заморозки до 2-6°C, днем 7-11°C.