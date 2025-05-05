Погода на неделю: снова вернется зима

„Завтра днем антициклон Риккарда принесет сухую погоду, однако ожидается сильный и холодный ветер“, – прогнозирует синоптик Эльвира Латвенайте.
Во вторник с северо-запада придет еще один циклон, снова придут небольшие дожди. Местами возможен небольшой снег. Усилится ветер.
Со среды антициклон принесет более сухую погоду. Во второй половине недели осадков будет меньше, однако местами будет идти мокрый снег.
Вся неделя будет холодной, а по ночам ожидаются заморозки.
„Заморозки будут и в воздухе, а на поверхности почвы они будут особенно сильными“, – предупреждает Латвенайте.
Ближайшая неделя неблагоприятна для огородов, садов и сельского хозяйства. Стоит позаботиться и укрыть чувствительные растения.
В понедельник ночью и утром пройдут дожди, местами возможен мокрый снег, днем без особых осадков. Ночью будет 1-5°C, прохладнее будет на западе, на северо-западе, на поверхности почвы местами заморозки до 1-3°C, днем 7-12°C.
Во вторник ночью без осадков, днем время от времени ожидаются дожди, наибольшая вероятность осадков на западе и на востоке страны. Будет ветрено. Ночью от -1 до 3°C градусов в воздухе, а на поверхности почвы заморозки до 2-6°C, теплее будет у моря - 4-6°C, днем 9-14°C.
В среду ночью без осадков, днем местами возможны небольшие дожди, кое-где мокрый снег. Будет ветрено. Ночью от -1 до 4°C, на поверхности почвы заморозки до 2-6°C, днем 7-11°C.
В четверг ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. По-прежнему будет ветрено. Ночью от -1 до 2°C градусов в воздухе, днем 6-9°C тепла.
В пятницу время от времени ожидаются небольшие осадки, в основном на северо-востоке и на востоке страны. Будет дуть северный ветер. Ночью от -1 до 2°C, днем 6-9°C.
В субботу без особых осадков, днем небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Будет дуть северный ветер. Ночью от -2 до 2°C, днем 8-12°C.
В воскресенье без особых осадков, днем время от времени ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Будет ветрено. Ночью от -1 до 3°C, днем 9-13°C.