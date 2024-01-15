Погода на неделю: сначала придут метели, за ними морозы, а после морозов - оттепель

Во вторник ночью над Литвой пройдет центр циклона. Во многих районах прогнозируют снег и метель, местами ожидается небольшая вьюга. Во второй половине дня ожидается гололед. Будет дуть сильный и холодный северо-западный ветер, скорость ветра составит 15–20 м/с, у моря до 23 м/с. Ночью будет 4–9 градусов мороза, холоднее всего будет в Жемайтии.

Во вторник днем местами возможен снег и метель. Будет дуть сильный северо-западный, запасный ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Днем будет 3–8 градусов мороза.

В среду циклон отступит, Литва попадет в небольшую зону высокого давления. Ночью практически без осадков, будет ясно, ветер немного успокоится, зато температура опустится до 11–16 градусов мороза, только на западе будет 4–8 градусов ниже нуля. Днем увеличится облачность и поднимется ветер, придет новый циклон. На северо-западе местами выпадет снег, прогнозируют метель. Днем повсюду будет ниже нуля: ожидается 2–7, на востоке 8–10 градусов мороза.