Погода на этой неделе похожа на американские горки: после дождливых и ветреных дней вернется жара

Вы сможете наслаждаться солнечными лучами большую часть дня, так как небо будет закрыто всего лишь одним облаком. Преобладает слабый северный ветер, скорость которого достигнет 3-8 м/с. Самая высокая температура воздуха составит от 23 до 28 градусов тепла. Антициклон, вызвавший засушливую погоду, в ночь на среду переместится на северо-восток, поэтому местами ожидаются кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Ночью будет преобладать слабый ветер, по всей стране похолодает до 13-18 градусов.