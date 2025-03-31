2025.03.31 07:18

Погода на этой неделе будет переменчивой: один день теплый, а другой – зима

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В понедельник днем погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления. На большей части территории страны будет облачно с прояснениями, только на западе будет пасмурно. На западе пройдут небольшие дожди. На большей части территории будет тепло, воздух прогреется до 13-18 градусов, на западе будет 7-12 градусов тепла.

В ночь на вторник будет облачно, но прояснения местами все же возможны. IšМестами возможны небольшие дожди. Ночью будет 2-7, местами до 0 градусов.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями, только вечером облака рассеются. Местами пройдут небольшие дожди. После обеда воздух прогреется до 12-17 градусов, у моря будет 9-11 градусов тепла.

В среду погоду в Литве обусловит антициклон. Ночью облака быстро рассеются, небо станет ясным, осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду утром ожидается небольшая облачность, немного больше облаков появится только после обеда. Без осадков. Днем будет 13-18, только на западе страны 9-12 градусов тепла.

В четверг будет ясно и без осадков. Усилится ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем придет теплая масса воздуха, поэтому воздух прогреется до 15-19 градусов тепла, местами до 20 градусов, только на западе будет 10-14 градусов.

В ночь на пятницу перемен не ожидается, будет ясно и без осадков,утром и днем придет холодный атмосферный фронт, поэтому облачность увеличится, но вероятность осадков останется небольшой. Днем усилится ветер. Ночью будет до 0-5 градусов тепла, а днем 6-11 градусов, только на юге ожидается 12-13 градусов выше нуля.

По нынешним данным, в выходные дни станет еще холоднее, поэтому по ночам будут заморозки, а днем всего 1-7 градусов тепла. Придут также кратковременные осадки, местами мокрый снег.

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