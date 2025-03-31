Погода на этой неделе будет переменчивой: один день теплый, а другой – зима

В ночь на вторник будет облачно, но прояснения местами все же возможны. IšМестами возможны небольшие дожди. Ночью будет 2-7, местами до 0 градусов.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями, только вечером облака рассеются. Местами пройдут небольшие дожди. После обеда воздух прогреется до 12-17 градусов, у моря будет 9-11 градусов тепла.

В среду погоду в Литве обусловит антициклон. Ночью облака быстро рассеются, небо станет ясным, осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду утром ожидается небольшая облачность, немного больше облаков появится только после обеда. Без осадков. Днем будет 13-18, только на западе страны 9-12 градусов тепла.