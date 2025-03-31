Погода на этой неделе будет переменчивой: один день теплый, а другой – зима

В ночь на вторник будет облачно, но прояснения местами все же возможны. IšМестами возможны небольшие дожди. Ночью будет 2-7, местами до 0 градусов.
Во вторник днем будет облачно с прояснениями, только вечером облака рассеются. Местами пройдут небольшие дожди. После обеда воздух прогреется до 12-17 градусов, у моря будет 9-11 градусов тепла.
В среду погоду в Литве обусловит антициклон. Ночью облака быстро рассеются, небо станет ясным, осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В среду утром ожидается небольшая облачность, немного больше облаков появится только после обеда. Без осадков. Днем будет 13-18, только на западе страны 9-12 градусов тепла.
В четверг будет ясно и без осадков. Усилится ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем придет теплая масса воздуха, поэтому воздух прогреется до 15-19 градусов тепла, местами до 20 градусов, только на западе будет 10-14 градусов.
В ночь на пятницу перемен не ожидается, будет ясно и без осадков,утром и днем придет холодный атмосферный фронт, поэтому облачность увеличится, но вероятность осадков останется небольшой. Днем усилится ветер. Ночью будет до 0-5 градусов тепла, а днем 6-11 градусов, только на юге ожидается 12-13 градусов выше нуля.
По нынешним данным, в выходные дни станет еще холоднее, поэтому по ночам будут заморозки, а днем всего 1-7 градусов тепла. Придут также кратковременные осадки, местами мокрый снег.