Погода: местами прогнозируют заморозки, однако перемены наступят совсем скоро

Есть вероятность того, что вечером в некоторых местах Вильнюсского, Алитусского округов пройдут небольшие дожди. Особого тепла не будет. Днем воздух прогреется всего до 10–14, на западе до 15 градусов тепла.

В понедельник особых перемен не ожидается. Ночью и днем местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6, местами 7–8 градусов тепла, однако местами будут заморозки до 0–4 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.