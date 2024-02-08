Погода: местами ожидается мороз до 13 градусов

На западе и на севере ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Местами будет скользко, гололед. Будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость ветра 6-11 м/с. Вечером у моря порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем будет от 3 градусов мороза в Аукштайтии до 2 градусов тепла на западе страны.

В пятницу погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления. Ночью будет холодно. Почти повсюду выпадет небольшой снег. Ночью будет 3-8, а местами и 9-13 градусов мороза.

В пятницу днем осадков будет меньше. Небольшой снег возможен лишь местами. Ветер сменится на восточный, юго-восточный, скорость ветра 4-9 м/с. Днем будет около 0, от 3 мороза на востоке до 2 градусов тепла на западе страны. Прогнозируют гололед.