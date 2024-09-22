2024.09.22 07:31

Погода манит на природу: босоногая тропа в 19 км от столицы

 
ru.DELFI.lt
Pažintinis basų kojų takas
Pažintinis basų kojų takas
ФОТО: Nesedėk namuose

В Литве популярностью пользуются босоногие тропы. Одна из них находится всего в 19 км от столицы, в Лентварисе. Сюда можно приехать не только на машине, но и на поезде, а 22 сентября билеты на местные маршруты продают со скидкой в 90%!

Кроме бесплатной босоногой тропы в Лентварисе есть прекрасный пляж у озера Граужис и две детских площадки. Даже осенью озеро Граужис выглядит привлекательно, можно гулять вдоль его побережья и любоваться природой. Если наступившая осень вас не пугает, можно искупаться. Пляж здесь чистый и обновленный со всей необходимой инфраструктурой.

От железнодорожного вокзала до Семейной тропы идти 1100 м от Семейной тропы до озера - еще 1100 м.

Интересна также босоногая тропа около Йонавы, в Александришкес, она находится в 50 км от Вильнюса и называется Сурвильская (Survilų basų kojų takas).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии