Погода будет неприятной и в выходные, и на следующей неделе: ждет буря, на смену снегу придет дождь

На западе и на севере страны ожидаются осадки, будет идти небольшой снег, мокрый снег, у моря – дождь. Усилится юго-западный ветер. Днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря будет 3-4 градуса тепла.
В воскресенье погоду в Литве обусловит циклон. И ночью и днем будет пасмурно, в большинстве районов ожидаются осадки, будет идти снег, мокрый снег, у моря – дождь. Будет дуть сильный ветер. Ночью температура будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря 2-4 градуса тепла, днем воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.
В понедельник один циклон уйдет, но с запада сразу придет другой. Будет облачно, прояснения возможны лишь местами. В большинстве районов ожидаются осадки, на смену снегу и мокрому снегу придет дождь. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем станет теплее, воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
Во вторник также прогнозируют осадки, днем кратковременные и небольшие. Немного успокоится ветер. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов выше нуля.