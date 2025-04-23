Погибший в Украине Валентелис будет награждён посмертно

„Мы, конечно, посоветуемся и с семьей, потому что в данном случае мы должны учитывать пожелания семьи, и в данной ситуации мы могли бы предложить какие-то дополнительные вещи, но мы опирались на те пожелания, которые высказали члены семьи“, — сказала Д. Шакалене.

„Посмотрим, как можно было бы всё же сохранить эту память, потому что я думаю, что это особенно важно как ради тех молодых людей, которые погибли, защищая свободу Украины, так и ради тех молодых людей, которые сейчас защищают свободу Украины, чтобы ясно показать, что они очень важны для нас и, безусловно, никогда не будут забыты“, – добавила она.