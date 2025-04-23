Погибший в Украине Валентелис будет награждён посмертно

„Сегодня я приняла решение, к сожалению, посмертно наградить этого литовского добровольца высшей наградой Системы национальной обороны, как военнослужащего Вооруженных сил Украины, как гражданина Литвы“, — сказала министр перед Богослужением по погибшему Т. Валентелису.
По ее словам, в будущем также будет рассмотрен вопрос увековечения памяти погибшего.
„Мы, конечно, посоветуемся и с семьей, потому что в данном случае мы должны учитывать пожелания семьи, и в данной ситуации мы могли бы предложить какие-то дополнительные вещи, но мы опирались на те пожелания, которые высказали члены семьи“, — сказала Д. Шакалене.
„Посмотрим, как можно было бы всё же сохранить эту память, потому что я думаю, что это особенно важно как ради тех молодых людей, которые погибли, защищая свободу Украины, так и ради тех молодых людей, которые сейчас защищают свободу Украины, чтобы ясно показать, что они очень важны для нас и, безусловно, никогда не будут забыты“, – добавила она.
Министр также сообщила, что поддержку семье Т. Валентелиса окажет и Украинская армия, в которой служил литовец.
„Это гражданин Литвы, который был военнослужащим Вооруженных сил Украины, и мы оказываем, я думаю, достаточную поддержку Вооруженным силам Украины, у нас есть различные форматы, где мы можем оказать вооруженную помощь, в том числе медицинскую, также различную поддержку“, – сказала Д. Шакалене.
„Прямая поддержка семье, конечно, идет через Вооруженные силы Украины. Но, насколько я понимаю, здесь тоже были определенные инициативы, как и в случае с американскими солдатами, погибшими в результате несчастного случая в Литве“, — добавила она.
В среду в столице в костеле Святого Игнатия проходит церемония прощания с Томасом Валентелисом. Останки погибшего в Украине литовца в субботу были доставлены в Литву.
Т. Валентелис погиб более месяца назад при выполнении боевого задания в Украине. 20-летний уроженец Биржая служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа прошлого года.
Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине организовали транспортировку тела погибшего литовца в Литву.