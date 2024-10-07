Поездка в парк светящихся грибов обошлась больше чем в 100 евро: выглядит отлично, но есть замечания

Билеты для двоих взрослых и двоих детей стоили 40 евро, их можно купить только по интернету.
„Парк открывается в 18 ч., – сказала Дайва. – Мы были рады, что приехали на 15 минут раньше, потому что еще нашли место на стоянке. На стоянке работники парка регулируют движение, помогают найти место.
Я видела позже, что люди оставляли машины у леса, а оттуда до парка шли пешком. Если вы с маленькими детьми, лучше не опаздывать“.
Дайва взяла с собой 70 евро наличными, позже выяснилось, что сделала правильно, поскольку в парке банковской картой ни за что заплатить нельзя.
„Я думала, 70 евро хватит вполне, но на самом деле мы потратили все. Могли бы тратить и дальше, но уже не было наличных“, – сказала Дайва.
„Там есть зона с вагончиками-ресторанами – жарят пиццу, картофельные блины, пончики, жареный хлеб. Правда, цены кусаются: цена на пиццы от 10 евро, блины – 7-8 евро, пончики – 6. Что поесть, найдете, главное, чтобы были наличные.
В торговых палатках продают овощи, лекарственные травы, рассаду, грибы, хлеб с боровиками, какао, чай и кофе с грибами“, – рассказала женщина.
По словам Дайвы, были и другие места, где без наличных не обойтись – было немало развлечений, которые особенно пришлись по душе детям.
„Часть развлечений была бесплатной, но платить пришлось за услуги аквагримеров, в мастерских, где занимаются лепкой и вырезанием грибов из дерева. Можно было купить и разные инструменты для таких работ, их цена от 15 евро. Детям нравится такое, тогда им подавай инструменты, маме приходится раскошеливаться, – сказала Дайва. – За 20 евро можно посетить нумеролога“.
Дайву порадовало, что в парке есть все необходимые удобства – туалеты и в парке и за его пределами.
„Только везде, где заходишь внутрь, надо разуваться – и в туалете и в местах, где предоставляют разные услуги детям“, – заметила она.
Дайва сказала, что светящиеся грибы - достойны внимания, семья обошла экспозицию три раза: сразу, как только приехала, пока было светло, в сумерках и перед отъездом в темноте.
„В тот вечер шел небольшой дождь, развлечение было недешевым, но, думаю, совсем неплохо, чтобы дети в течение трех часов были счастливы, – заметила женщина. – Вечером все выглядит иначе, звучит музыка, в темноте грибы впечатляют.
Только вот уже не уедешь по той дороге, по которой приехал. Пришлось ехать в другую сторону и по лесным дорогам зигзагами петлять 5 км“.
Дайва убеждена, что это развлечение не только для детей – ей тоже в парке все очень понравилось. Правда, у нее есть несколько замечаний к организаторам.
„Я уже смирилась с тем, что развлечения с семьей в парках стоят недешево. И все же я за то, чтобы сделали билеты дороже, но не пришлось потом внутри платить на каждом шагу дополнительно. Это раздражает. Было бы неплохо, чтобы появилась возможность безналичного расчета“, – сказала она.