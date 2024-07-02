Поездка на поезде из Варшавы в Вильнюс закончилась на полу в автобусе

Одета рассказала, что должна была вернуться в Вильнюс на поезде 29 июня, однако проблемы начались в Варшаве.
Поезд должен был отбыть в 7.50 ч., но опоздал на два часа.
Однако поезда длилась недолго, пассажиров информировали, что маршрут отозван. Из Сувалок до Моцкавы пассажиров должны были везти на автобусах.
„Ну ладно, какое-никакое, но приключение. Мы ждем автобус, около 100 человек, больших и маленьких, молодых и старых... литовцев, поляков, эстонцев и др. Ждем час или больше, все стоим скопом, не расходимся, не знаем, когда приедет автобус.
Приехал польский автобус, но мы получили письма, в которых сказано, что из Моцкавы поезда в Вильнюс не будет. Серьезно? Почему? Будет автобус“, – рассказала Одета.
Появились два автобуса, один вез людей в Каунас, другой - в Вильнюс.
„Кто за меня решил, куда мне ехать?
В Вильнюс ехали многие, но автобус ведь не резиновый, мест запасных нет. Говорят, можете выйти, подождать в лесу, может, еще кто за вами приедет. Желающих не было.
Пара из Скандинавии с полугодовалым ребенком осталась за дверью... кому-то из литовцев говорят, может они могут выйти и ехать в Каунас, а потом как-то из него в Вильнюс приехать на поезде. Мы спрашиваем, возможно ли это, будут ли поезда, ведь уже 17.30 ч., когда будем в Каунасе - неизвестно. Серьезно. Это нормально?“, – вопрошала Одета.
„Люди согласились ехать к цели, сидя на полу“, – прибавила она.
Delfi связался с пресс-секретарем LTG Link Ольгой Малашкявичене. Она сказала, что причина такой ситуации - поломка поезда.
„Мы получили информацию о том, что в Польше вышел из строя поезд, заказали автобусы, на которых людей должны были привезти в Вильнюс и Каунас.
Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства в автобусе, ехавшем в Вильнюс, в будущем будем делать иначе, чтобы люди не сталкивались с такими ситуациями.
В автобусах было столько мест, сколько пассажиров в поезде, однако было много детей, которые в поезде ехали без мест, поэтому не были включены в общее число пассажиров“, – сказала она.
По ее словам, пассажирам предлагали ехать в Каунас, а потом оттуда на поезде в Вильнюс.