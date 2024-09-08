Поездка на Bolt протяженностью в 10 км обошлась в 11 000 евро

„Наш приоритет – безопасность. Наша политика - 0 промилле, мы напоминаем, что пьяное вождение опасно.

Каждый водитель, садясь за руль, несет ответственность не только за себя, пассажиров, но и за других участников движения, поэтому должен вести себя ответственно. Если человек сомневается в том, что он абсолютно трезвый, ему не стоит садиться за руль, надо выбирать альтернативные средства передвижения“, – сказал Сваюнас Алюконис, представитель Bolt Drive.

2000 евро – такой штраф грозит водителю, если выясняется, что он сел за руль автомобиля Bolt Drive нетрезвым. Однако если он в нетрезвом состоянии становится участником ДТП, то сумма штрафа увеличивается.