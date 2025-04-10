Поездка каунасцев завершилась в 100 м от заправки: специалисты сказали, что в баке – вода

В минувший четверг две сестры из Каунаса заехали на заправку Sauridа на ул. Гаражу и заправили топливный бак Volkswagen Caddy дизельным топливо.
После этого машина проехала 100 м и заглохла.
„Мы позвонили папе, доставили машину в автосервис, к специалистам. Они проверили все возможные варианты, подключали компьютер. Потом взяли на пробу топливо из бака и рассмеялись, сказали, что, скорее всего, это вода“, – рассказала Дангуоле.
По ее словам, после этого они вернулись на заправку и вызвали полицию. Полиция сначала не хотела ехать, сказала обращаться в Службу по правам потребителей, но когда их попросили зафиксировать инцидент, чтобы были доказательства – приехала.
„Мы провели на заправке 5 часов. Глава филиала не с первого раза подписал обещание о возмещении ущерба, но на это ушло 5 часов. н все бегал, кому-то звонил, сначала предлагал все написать от руки на белом листе, после дискуссий напечатал текст, потом его выбросил, снова писал. Тогда текст ему начали диктовать полицейские, но он их не слушал“, – рассказала Дангуоле, заметив, что удалось получить документ с подписью.
По ее словам, на этой заправке люди заливали топливо в канистры и приходили в ужас, когда видели, что наливают. Она сказала, что когда все выяснилось, заправку закрыли.
Центр Volkswagen возьмет машину на ремонт только 17 апреля, только тогда будет известен нанесенный ущерб. Однако владельцы машины опасаются, что им ущерб могут и не возместить.
Представитель сети Saurida Йолита Вайткявичене признала, что такой инцидент был из-за проблем с одним из резервуаров. По ее данным, пострадал только один автомобиль, когда заметили проблему, работу колонки остановили.
„В конце прошлой недели на АЗС Saurida в Каунасе, на ул. Гаражу, из-за сильного дождя и технической поломки в один из резервуаров дизельного топлива попала вода. Вода смешалась с топливом, поэтому в один автомобиль попало некачественное топливо, двигатель заглох“, – сказала она.
Вайткявичене принесла извинения от имени всей компании и заверила, что компания обязуется возместить весь нанесенный ущерб.
Она заверила клиентов, что на других заправках сети подобных инцидентов не было, поставляют качественное дизельное топливо с завода Orlen Lietuva, проблема на вышеупомянутой заправке также решена.