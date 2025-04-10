Поездка каунасцев завершилась в 100 м от заправки: специалисты сказали, что в баке – вода

В минувший четверг две сестры из Каунаса заехали на заправку Sauridа на ул. Гаражу и заправили топливный бак Volkswagen Caddy дизельным топливо.

После этого машина проехала 100 м и заглохла.

„Мы позвонили папе, доставили машину в автосервис, к специалистам. Они проверили все возможные варианты, подключали компьютер. Потом взяли на пробу топливо из бака и рассмеялись, сказали, что, скорее всего, это вода“, – рассказала Дангуоле.

По ее словам, после этого они вернулись на заправку и вызвали полицию. Полиция сначала не хотела ехать, сказала обращаться в Службу по правам потребителей, но когда их попросили зафиксировать инцидент, чтобы были доказательства – приехала.