Подземный переход около ТЦ "Европа" в столице откроется до Нового года

"Работы по реконструкции подземного пешеходного перехода затянулись, поскольку проводят работы, гарантирующие большую безопасность – укрепляли конструкции", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
По его словам, надеются, что переход откроется еще до конца года.
Подземный переход закрыли на реконструкцию в декабре 2022 года. Обещали, что он откроется через полгода, открытие не раз откладывалось. В последний раз обещали, что переход откроется осенью, но и эти обещания не сбылись.
Сейчас пешеходы вынуждены пользоваться удаленными от остановок надземными переходами. Далеко не все пешеходы это делают, некоторые решаются перебегать дорогу в неположенном месте.
Подземный переход был закрыт на реконструкцию, его планировали полностью модернизировать: заменили конструкции, оборудовали туалет, новый лифт, систему вентиляции.