Подярскис прислал журналисту Delfi стул бывшего министра

Стул бывшего министра был упакован в пленку и картонную коробку. С коробкой была оставлена записка: „Томасу Янонису стул бывшего министра. Повилас.“

Выяснилось, что стул был нетрадиционным - это стул для людей с проблемами позвоночника, сидя на нем, приходится держать спину ровно. Сидеть на стуле удобно – спина все время прямая.

Стоимость такого стула - около 300 евро. Стул в кабинет министра купило министерство.

Новому министру стул не подошел. Когда стул получили журналисты, они решили связаться с Подярскисом. Он сказал, что хотел сидеть на обычном стуле со спинкой. Такой стул ему принесли из другого кабинета.