Подярскис прислал журналисту Delfi стул бывшего министра

Стул бывшего министра был упакован в пленку и картонную коробку. С коробкой была оставлена записка: „Томасу Янонису стул бывшего министра. Повилас.“
Выяснилось, что стул был нетрадиционным - это стул для людей с проблемами позвоночника, сидя на нем, приходится держать спину ровно. Сидеть на стуле удобно – спина все время прямая.
Стоимость такого стула - около 300 евро. Стул в кабинет министра купило министерство.
Новому министру стул не подошел. Когда стул получили журналисты, они решили связаться с Подярскисом. Он сказал, что хотел сидеть на обычном стуле со спинкой. Такой стул ему принесли из другого кабинета.
„Пришла помощница и спросила, нужен ли мне стул. Поскольку около стола я либо стою, либо сижу, я попросил принести любой стул.Мне его принесли из другого кабинета. Может, я мог вести себя скромнее, но я не знал, как сидеть на таком стуле“, – сказал Подярскис.
Он хотел, чтобы журналисты сами убедились, удобен ли стул прежнего министра, поэтому и прислал его в редакцию Delfi. Потом он информировал, что стул придется вернуть, поскольку это собственность министерства.
Подярскис показал, на каком стуле он сидит сейчас, на фото видно, что это обычный стул со спинкой.
Фото здесь:
Журналисты связались с бывшим министром охраны окружающей среды Гентвиласом, который сидел на стуле без спинки.
„Я не помню, сколько он стоил, но такой стул позволяет держать спину ровной и сохранять ясные ценности на посту министра“, – сказал нынешний депутат.
Он заметил, что его работа в министерстве началась в более сложное время, поэтому ему некогда было думать об обновлении кабинета.
„Я думаю, я оставил министру удобный стул и отлично работающую команду, без прямых и косвенных пожаров в секторе. У министра хорошие условия для планирования работ: 4 года назад все правительство сидело на раскаленных пандемией и карантином стульях, мы не думали об интерьерах кабинетов“, – сказал Гентвилас.