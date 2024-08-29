Подсчитано, сколько нужно на содержание одного ребенка в год

Строцките-Варне заметила, что примерно одинаковую сумму указывают родители одного, двух или трех детей до 18 лет.

Она обратила внимание на то, что каждый седьмой участник расследования в этом году не мог сказать, сколько денег он тратит на одного ребенка.

„Большая часть родителей как минимум в мыслях установила, сколько денег в год требуется на удовлетворение потребностей одного ребенка. Обычно эти потребности отражают финансовое положение семьи, цели и приоритеты. Поэтому, роме расходов на еду, одежду, обувь, школьные принадлежности, появляются средства на кружки, дополнительное обучение или развлечения. Когда видишь все расходы, ими легче управлять“, – сказала представитель банка Сигита Строцките-Варне.

По словам эксперта, дело в том, что обычно сумма, которая приходится на второго/третьего и т.д. детей бывает меньше. Причина - часть игрушек и одежды от старших детей переходит младшим. Кроме того, семьи, в которых больше детей, получают разные скидки.

Во время опроса, который был проведен в июле 2024 г., 36% респондентов указали, что на одного ребенка уходит 3001–5000 евро в год. Больше 5001 евро обычно указывали жители крупных городов. В небольших городах и деревнях указывали 1000–3000 евро.

„Согласно статистике, доходы горожан больше, чем у жителей региона. Кроме того, в городе больше видов внеклассной деятельности и стоят кружки дороже“, – сказала Строцките-Варне.