Подсчитано, сколько будет стоить снос „Дома Москвы“ в столице

В 2016 г. Вильнюсский участковый суд отчасти одобрил иск Государственной инспекции по планированию территорий и строительству и признал разрешение на строительство незаконным. Суд дал три года на изменения проекта (здание было слишком высоким). В случае, если проект не будет изменен, в течение полгода здание должно было быть снесено. Позже этот срок был продлен.