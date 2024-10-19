2024.10.19 15:52

Подсчитано, сколько будет стоить снос „Дома Москвы“ в столице

 
ru.DELFI.lt
"Maskvos namai" Vilniuje
"Maskvos namai" Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству 18 октября объявила закупки работ по сносу „Дома Москвы“ в Вильнюсе, пишет портал madeinvilnius.lt

„Наконец-то поставлена точка в истории, растянувшейся почти на десятилетие, центр города избавится от здания-привидения, от символа российской пропаганды“, – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству указала в документах, что снос здания и приведение территории в порядок может стоить 1,846 млн. евро без НДС.

Конкурс длится до 17 ноября, победителя объявят 16 декабря.

Напомним, что идея строительства „Дома Москвы“ в столице зародилась в 2004 г. после визита в Вильнюс тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Тогда же было решено осуществить похожий проект в Москве - построить „Дом Вильнюса“.

Разрешение на строительство было выдано в 2008 году.

Однако после аннексии Россией Крыма в 2014 года от идеи строительства такого центра отказались.

В 2016 г. Вильнюсский участковый суд отчасти одобрил иск Государственной инспекции по планированию территорий и строительству и признал разрешение на строительство незаконным. Суд дал три года на изменения проекта (здание было слишком высоким). В случае, если проект не будет изменен, в течение полгода здание должно было быть снесено. Позже этот срок был продлен.

В 2022 году суд разрешил Государственной инспекция по планированию территорий и строительству снести здание, а строителю назначил штраф в размере 300 евро за каждый день с того момента как истек срок ее обязательств.

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