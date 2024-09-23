Подростки на крыше Дворца спорта: похоже, что провокация была запланирована

„Мы реагируем на это происшествие, в ближайшее время мы встретимся с семьями подростков, поговорим с их родителями, выслушаем позицию подростков, соберем другую информацию и будем решать, нуждаются ли семьи и подростки в помощи, если да, - предложим ее. В беседах с родителями мы всегда подчеркиваем, насколько важно, чтобы у детей и родителей был тесный контакт, что родители должны интересоваться досугом детей, их окружением. Эта ситуация еще раз напоминает о важности вопроса занятости подростков“, - сказал Батулявичюс.