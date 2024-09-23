Подростки на крыше Дворца спорта: похоже, что провокация была запланирована

Первый раз в полицию о подростках на крыше аварийного дворца сообщили в субботу в 14.45 ч. Позже звонили еще двое прохожих. Работа была и у полицейских, и у пожарных-спасателей, которые в 16.46 ч. поднимали автолестницу и забирались на крышу, где бегали подростки и что-то снимали на видео.
Прохожие, звонившие по номеру 112, сказали, что на крыше находятся двое мальчиков и девочка. Другие звонившие сказали, что детям на вид 13-15 лет, а у некоторых на лицах маски. По предварительным данным, дети взрывали петарды.
Delfi сообщал, что 21 сентября троих подростков поймали и передали полицейским пожарные-спасатели. Затем детей передали близким: мальчика 2013 г.р. - дедушке, а еще двоих детей - 2010 и 2009 г. - родителям. Об инциденте полиция информировала Службу по правам детей. По действующим законам, с 14 лет подростки сами несут ответственность за уголовные правонарушения.
Свои хулиганские действия подростки повторили и в воскресенье.
22 сентября, с 18.35 ч. по номеру 112 снова стали поступать сообщения о детях на крыше Дворца спорта. Сообщалось, что дети бьют окна в здании. Как и накануне полиция и охранники разогнали детей. На этот раз попались трое мальчиков 2008 г.р. У одного из них в кармане нашли маску.
Службу по правам детей снова информировали об этом инциденте. Подростков из полиции забирали их родители. Все попавшиеся на этот раз подростки могут быть привлечены к ответственности по УК ЛР.
Полиция собирает информацию по 284 ст. УК - Нарушение общественного порядка.
Представитель Вильнюсского отделения службы по правам детей Гядас Батулявичюс сказал Delfi, что до этих выходных ни одна семья, в которых растут попавшиеся полиции дети, в поле зрения службы не находилась.
„Мы реагируем на это происшествие, в ближайшее время мы встретимся с семьями подростков, поговорим с их родителями, выслушаем позицию подростков, соберем другую информацию и будем решать, нуждаются ли семьи и подростки в помощи, если да, - предложим ее. В беседах с родителями мы всегда подчеркиваем, насколько важно, чтобы у детей и родителей был тесный контакт, что родители должны интересоваться досугом детей, их окружением. Эта ситуация еще раз напоминает о важности вопроса занятости подростков“, - сказал Батулявичюс.