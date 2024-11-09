Подозревают, что умные счетчики не без изъяна: счета жителей увеличиваются в разы

Дамбраускас сказал, что проблема связана с умными счетчиками - после их установки счета некоторых жителей увеличиваются в разы.
Счетчики ESO, по его словам, управляют с помощью определенного программного обеспечения, поэтому появляется поле для интерпретаций.
„Они могут применять любые алгоритмы и появляется странное сомнение: не один человек видит, что после замены счетчика появляется необоснованный расход энергии. В течение нескольких дней „накручивает“ до 100 евро“, – сказал адвокат.
Он рассказал об одном своем клиенте, господине Альбинасе, у которого расход энергии вырос в десятки раз.
„Это было такое потребление в течение нескольких дней, а никакого бытового оборудования в доме нет“, – удивлялся адвокат, заметив, что проводка не выдержала бы такого расхода.
„Это технически невозможно“, – прибавил Дамидавичюс.
По его словам, в последнее время он получает все больше звонков с такими жалобами, это связано с фондом защиты общественных интересов. Так адвокат помогает людям решать проблемы.
ESO: данными манипулировать невозможно
Компания ESO ранее утверждала, что умные счетчики надежные.
„Жителям Литвы устанавливают надежные умные счетчики, корректировать их данные невозможно, во всех звеньях передачи внедрены самые надежные решения в сфере безопасности.
В публичном пространстве появилась информация о ненадежности счетчиков, мы же гарантируем, что внедряемая система безопасна, надежна, а манипуляция данными невозможна.
Внедряемый ESO умный учет состоит из трех элементов – умных счетчиков, технологии связи и умной информационной системы учета, ни в одном из звеньев невозможно никакое изменение данных“, – сказала представитель ESO Раса Юодкене.
Она заметила, что метрологический модуль счетчика и его программное обеспечение внедряют во время производства и позже их нельзя модифицировать ни физически, ни через систему учета.
„Это значит, что специалисты ESO не могут менять алгоритмы счетчиков, учитывающих потребление и/или производство энергии“, – сказала Юодкене.
Представитель ESO отметила, что если у клиента возникают сомнения в связи с деятельностью счетчика, надо обращаться в центр по обслуживанию клиентов ESO.
„Мы регистрируем заявление и проверяем счетчик. Если он неисправен, его заменяют, а неверные данные аннулируют“, – заметила представитель компании.