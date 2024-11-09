Подозревают, что умные счетчики не без изъяна: счета жителей увеличиваются в разы

Дамбраускас сказал, что проблема связана с умными счетчиками - после их установки счета некоторых жителей увеличиваются в разы.

Счетчики ESO, по его словам, управляют с помощью определенного программного обеспечения, поэтому появляется поле для интерпретаций.

„Они могут применять любые алгоритмы и появляется странное сомнение: не один человек видит, что после замены счетчика появляется необоснованный расход энергии. В течение нескольких дней „накручивает“ до 100 евро“, – сказал адвокат.

Он рассказал об одном своем клиенте, господине Альбинасе, у которого расход энергии вырос в десятки раз.