2024.11.09 15:59

Подозревают, что умные счетчики не без изъяна: счета жителей увеличиваются в разы

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Išmanieji elektros skaitikliai
Išmanieji elektros skaitikliai

После того как компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) внедрила умные счетчики, появились случаи значительного роста счетов жителей Литвы, сказал адвокат Саулюс Дамбраускас, который представляет интересы таких клиентов. Он сказал, что это может быть связано с программированием счетчиков. ESO такие заявления отрицает и утверждает, что манипулировать показаниями счетчиков невозможно.

Дамбраускас сказал, что проблема связана с умными счетчиками - после их установки счета некоторых жителей увеличиваются в разы.

Счетчики ESO, по его словам, управляют с помощью определенного программного обеспечения, поэтому появляется поле для интерпретаций.

„Они могут применять любые алгоритмы и появляется странное сомнение: не один человек видит, что после замены счетчика появляется необоснованный расход энергии. В течение нескольких дней „накручивает“ до 100 евро“, – сказал адвокат.

Он рассказал об одном своем клиенте, господине Альбинасе, у которого расход энергии вырос в десятки раз.

„Это было такое потребление в течение нескольких дней, а никакого бытового оборудования в доме нет“, – удивлялся адвокат, заметив, что проводка не выдержала бы такого расхода.

„Это технически невозможно“, – прибавил Дамидавичюс.

По его словам, в последнее время он получает все больше звонков с такими жалобами, это связано с фондом защиты общественных интересов. Так адвокат помогает людям решать проблемы.

Elektros skaitiklis

ESO: данными манипулировать невозможно

Компания ESO ранее утверждала, что умные счетчики надежные.

„Жителям Литвы устанавливают надежные умные счетчики, корректировать их данные невозможно, во всех звеньях передачи внедрены самые надежные решения в сфере безопасности.

В публичном пространстве появилась информация о ненадежности счетчиков, мы же гарантируем, что внедряемая система безопасна, надежна, а манипуляция данными невозможна.

Внедряемый ESO умный учет состоит из трех элементов – умных счетчиков, технологии связи и умной информационной системы учета, ни в одном из звеньев невозможно никакое изменение данных“, – сказала представитель ESO Раса Юодкене.

Она заметила, что метрологический модуль счетчика и его программное обеспечение внедряют во время производства и позже их нельзя модифицировать ни физически, ни через систему учета.

„Это значит, что специалисты ESO не могут менять алгоритмы счетчиков, учитывающих потребление и/или производство энергии“, – сказала Юодкене.

Представитель ESO отметила, что если у клиента возникают сомнения в связи с деятельностью счетчика, надо обращаться в центр по обслуживанию клиентов ESO.

„Мы регистрируем заявление и проверяем счетчик. Если он неисправен, его заменяют, а неверные данные аннулируют“, – заметила представитель компании.

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