Подозревают, что кошка приехала в Латвию на автобусе из Литвы: ищут хозяев

Об этой курьезной ситуации сообщили в фейсбуке на странице Dzīvnieku Policija 6 марта, в 20.28 ч.

Автобус с необычным пассажиром в Марупе приехал из Каунаса. Однако пока неясно, как кот попал в автобус с посылками.

„Сегодня этот молодой кот без чипа на автобусе компании приехал на склад посылок в Марупе. К сожалению, как он попал в автобус, неясно. Автобус приехал в Марупе из Каунаса. Возможно, кот приехал из Литвы“, – сказано в фейсбуке.

Сообщается, что кот был передан в приют Ulubele.

„Кот доставлен в приют Ulubele. Поделитесь этой информацией, чтобы хозяева могли найти своего питомца“, – пишут на странице Dzīvnieku Policija.