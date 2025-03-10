2025.03.10 16:11

Подозревают, что кошка приехала в Латвию на автобусе из Литвы: ищут хозяев

 
ru.DELFI.lt
Įtaria, kad ši katė į Latviją atkeliavo autobusu iš Lietuvos
Įtaria, kad ši katė į Latviją atkeliavo autobusu iš Lietuvos
ФОТО: Dzīvnieku Policija

В минувший четверг на складе Omniva Latvija в Марупе, который находится в 9 км от центра Риги, среди посылок обнаружили черно-белого кота, который, вероятно, приехал в соседнюю страну из Литвы.

Об этой курьезной ситуации сообщили в фейсбуке на странице Dzīvnieku Policija 6 марта, в 20.28 ч.

Автобус с необычным пассажиром в Марупе приехал из Каунаса. Однако пока неясно, как кот попал в автобус с посылками.

„Сегодня этот молодой кот без чипа на автобусе компании приехал на склад посылок в Марупе. К сожалению, как он попал в автобус, неясно. Автобус приехал в Марупе из Каунаса. Возможно, кот приехал из Литвы“, – сказано в фейсбуке.

Сообщается, что кот был передан в приют Ulubele.

„Кот доставлен в приют Ulubele. Поделитесь этой информацией, чтобы хозяева могли найти своего питомца“, – пишут на странице Dzīvnieku Policija.

Позже этой информацией в Facebook поделилась и компания Omniva Lietuva.

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