Подозреваемый в убийстве адвоката мужчина вел двойную жизнь: пути ведут в Россию

Игорь Москалев (1962 г.р.) до развода был зарегистрирован в квартире жены, где и произошла стрельба.Женщина купила эту квартиру задолго до того, как вышла замуж. Однако с февраля 2023 года Москалев официально был лишен декларации места жительства. Однако он поменял замки в квартире и продолжал в ней жить, не желая выселяться.
Единственная его собственность – смартфон, однако и из-за него мужчину искали коллекторы, поскольку он не заплатил за него всю сумму, взяв в лизинг. Он остался должен за телефон 78,90 евро. Долг пришлось взыскивать через суд, в июле 2023 г. суд обязал его заплатить долг, 56 евро мужчина должен был заплатить в качестве расходов на суд, еще 19,92 евро мужчина должен был заплатить Государственной налоговой инспекции.
Еще два дела, связанные с небольшими долгами Москалева, рассматривали суды Каунаса и Клайпеды. Во всех документах указано, что мужчина официально является безработным.
Бывшая супруга – не единственный человек, который указал, что мужчина склонен к насилию и проявлению агрессии. За насилие на улице Москалев был осужден в 2009 году. Судебный процесс длился 3 года, мужчина женился во время судебного разбирательства.
Москалева обвиняли в жестоком избиении мужчины на улице в марте 2005 года. Согласно материалам дела, пострадавшего Москалев избил вечером, в 18.30 ч. Он ждал свою жертву у ее места работы. Если бы не было очевидца этого происшествия, который вступился за пострадавшего, пострадавший, наверняка, получил бы более серьезные увечья. Через несколько дней пострадавший обратился к судмедэкспертам, сначала он боялся вызывать врачей и полицию.
„Он бил его по лицу и по разным частям тела кулаками и ногами, у пострадавшего были синяки на груди, раны на верхней губе, синяки на левом колене, царапины на левой руке […], нанесены несильные телесные повреждения, Москалев совершил преступное деяние по 1 ч. 140 ст. УК ЛР“, – сказано в деле.
Избитый мужчина через несколько месяцев скончался, поэтому его супруга обратилась в правоохрану и рассказала, что ее мужа преследовали, она уверяет, что он умер из-за перенесенного насилия.
Когда дело попало в суд, выяснилось, что Москалев жил не только в Литве. В 2007 году он подал заявление с просьбой продолжать судебное разбирательство без него и указал, что уезжает в Воронеж (Россию), присматривать за больной мамой.
В июне 2008 г. Москалев снова появился в суде, но и после этого через своего адвоката стал передавать в суд справки из поликлиники Липецка (Россия). Чем занимался мужчина в это время, непонятно, в справках болезнь мужчины не указывалась.
Мужчина появился в суде только почти через год. Однако в деле указано, что 8 мая 2008 года осужденный отказался принять повестку в суд, в которой было указано время заседания. Из-за неявки Москалева в суд не состоялись 5 заседаний, а апелляция по делу растянулась больше чем на год“, – так объяснил апелляционный суд причину, по которой слушание по делу проходило без участия Москалева.
Женщина, которая лишилась мужа, уверяла, что не только ее муж до самой смерти жил в страхе, она сказала, что Москалев преследовал и ее, угрожал ей.
В суде женщина рассказала, что Москалев пытался завладеть их имуществом. 24 ноября 2004 г. заявление об угрозах видели и прокуроры – тогда расследовали факт рэкета. Женщина заверяла, что ее муж ничего не был должен Москалеву.
Доказать факт вымогательства не удалось. В ходе судебного разбирательства не удалось связать факт смерти с перенесенным насилием, однако факт избиения мужчины Москалевым был доказан. Сам осужденный сказал, что он никого не бил, а мужчина, увидев его, сам упал на лестницу, он якобы только помог ему встать.
„Суд первой инстанции, рассмотрев дело, пришел к выводу о вине обвиняемого в избиении мужчины (1 ч. 140 ст. УК ЛР). Осужденный это отрицает, но его вина доказана на основании показаний пострадавшей и свидетеля [...], а также показаний пострадавшего и самого осужденного“, – сказано в постановлении.
Тогда Москалев первый раз оказался в суде, однако уже тогда в первый раз была сделана запись, что мужчина нигде не работает. Он был приговорен к 60 суткам ареста.
Позже фамилия Москалева еще несколько раз фигурировала в делах гражданского толка.