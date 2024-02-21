Подозреваемый в похищении ребенка предстал перед судом в Каунасе: я не хотел похищать, случайно

Филипавичюс не согласен с решением о наложении на него штрафа. В суде он сначала заявил, что не знает точно, о чем идет речь. Позже, когда судья Вита Падрезайте напомнила об обстоятельствах дела, мужчина вспомнил о причинах своей жалобы.

Филипавичюс оспаривает штраф в размере 80 евро, наложенный на него решением полиции осенью прошлого года за нарушение общественного порядка. Согласно административному делу, мужчина копал трактором на своем участке пни и таким образом, возможно, создавал шум и нарушал покой окружающих жителей.

Мужчина на вопрос, просила ли несовершеннолетняя ее отпустить, ответил, что девочка просила об этом, но "это была сложная" ситуация и он не мог ее отпустить, хотя и хотел. "Это была сложная ситуация, вокруг было много людей", - сказал Филипавичюс.

Хотя Филипавичюс был доставлен в суд сотрудниками полиции по административному делу, а не по расследованию похищения ребенка, мужчина получил вопросы от журналистов именно о недавней истории. Он заявил, что не хотел похищать девочку.

Он пояснил, что работал на своем участке земли в то время, когда мог работать по правилам. Мужчина утверждал, что жалобы на шум – это всего лишь провокация соседей, желание навредить ему.

"Соседи приходят и стоят рядом, потому что они настроены против моей работы и действуют злонамеренно. (…) Я подкапывал землю, сдвигал", - рассказал мужчина, добавив, что работал на своем участке земли до 22 ч.

По словам Филипавичюса, день, когда он работал и на него жаловались соседи, не был праздничным. Поэтому, по словам мужчины, он мог свободно работать на своем участке.

"Не было ни праздника, ни дня усопших. (…) Никакого исключительного шума не было. Они сами там громко разговаривали, кричали", - сказал Г. Филипавичюс.

В ходе судебного заседания было просмотрено несколько видеороликов, на которых Филипавичюс признал себя работающим на экскаваторе. На одном из видеороликов видно, как мужчина работает на экскаваторе в темноте.