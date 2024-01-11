Подозреваемый в похищении девочки планировал продать свой бизнес

Delfi сообщал, что Филипавичюсу на ул. Спейго принадлежали 11 гаражей. Именно там сначала и искали похищенную девочку.
Семь гаражей Филипавичюса объединены в одно большое помещение, где работал его автосервис Šiaurės garažas.
Официальные доходы его бизнеса не впечатляют, в 2022 г. это 38 000 евро, в 2021 г. – почти 25 000, а в 2020 г. – 13 000 евро.
Возможно, компания учитывала не все доходы, чтобы не платить налоги.
В интернете есть недействительное объявление - в декабре 2021 г. автосервис хотели продать за 160 000 евро, похоже, покупателя не нашли.
31 октября все свое имущество Филипавичюс переписал близкому родственнику. Официально в автосервисе работают два человека.
Работник, с которым связывался журналист Delfi, ничего комментировать не стал.
Подозреваемый в интернете разместил еще одно объявление - сдавал гараж с оборудованием для ремонта автомобилей на проспекте Шяурес за 200 евро.
Как оказалось, подозреваемый в похищении не только предприниматель, но и открыватель. В официальном бюллетене Патентного бюро есть информация от том, что в 2019 г. он запатентовал подвесную транспортную систему. "Цель открытия – уменьшение транспорта на дорогах, загрязнения, шума, расширение транспортных вариантов, снижение расходов, повышение производительности, комфорта и безопасности", – сказано в документе.
Кроме того, Каунасский участковый суд рассматривает три административных дела, – он наказан за нарушение общественного порядка. Первым об этом писал портал 15min. Все нарушения связаны с незаконной вырубкой леса в Кармелаве.
Участок в Кармелаве Филипавичюс купил в 2007 году, но никак не мог использовать его, поскольку это была территория леса. Одна местная жительница рассказала Delfi, что он пытался продать участок, но покупателя не нашлось, тогда он стал рубить деревья и уменьшать склон. Этот участок Филипавичюс 5 декабря тоже переписал на родственника.
Портал 15min.lt сообщает также, что Филипавичюса знают мамы, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра. Он представлялся врачом, который занимается аутизмом.
В начале 2023 года в группу, созданную мамами, попросился мужчина, назвавшийся Autizmo gydymas. В электронной почте были указаны его имя
и фамилия – Гедиминас Филипавичюс. Он утверждал, что может помочь детям, у которых бывают поведенческие расстройства, внезапные приступы ярости. Он писал, что может лечить удаленно, достаточно прислать фотографию ребенка.
По данным 15min.lt, мамы решили, что это анкета преступника и обратились в полицию, но расследование не было начато.
Delfi напоминает, что малолетняя девочка в Каунасе пропала 7 января во второй половине дня, ближе к вечеру. Спустя двое суток полиция нашла ребенка в одном из гаражей недалеко от места исчезновения девочки. Задержан и 42-летний подозреваемый.