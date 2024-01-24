Подозреваемый в похищении девочки обжаловал арест

"Сегодня Каунаский участковый суд получил жалобу Гедиминаса Филипавичюса в связи с назначением ему самой строгой меры пресечения - арестом на три месяца", – подтвердила пресс-секретарь суда Таутвиле Меркявичюте.

По ее словам, подозреваемый и его защитник просят назначит более мягкую меру пресечения, но какую, она не конкретизировала.

В январе в Каунасе была похищена 9-летняя девочка, которую полиция нашла спустя двое суток в гараже Филипавичюса, где находился и сам 42-летний подозреваемый.

Ведется расследование. 24 января прокурор сообщил, что Филипавичюсу на сегодняшний день инкриминируют три преступления, но не все они были озвучены в целях защиты интересов ребенка.