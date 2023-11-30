Подозреваемый рассказал адвокату, что прежде чем выбросить младенца в окно, он бросил его на пол

Мужчину 1998 г.р. подозревают в том, что он 18 ноября выбросил из окна своего 5-месячного сына. Через несколько дней младенец скончался в больнице. Сразу после этого мужчину госпитализировали из-за расстройства психики. Сначала суд заочно разрешил взять его под арест на 14 дней.

Сейчас состояние подозреваемого улучшилось, поэтому подозреваемого доставили в суд. Прокурор просил суд разрешить взять его под арест на 3 месяца.

Представитель Клайпедского участкового суда Моника Висманте информировала, что просьба прокурора была удовлетворена.

"Подозреваемого разрешили взять под арест, поскольку он может скрываться от правосудия, кроме того, он может совершать другие преступления", – сказала представитель суда.

Она заметила, что, согласно данным суда, подозреваемый ранее был судим, у него нет постоянного места жительства, его обвиняют в совершении очень тяжкого преступления, – это были важные основания для принятия решения об аресте подозреваемого.