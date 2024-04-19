Подозреваемые в нападении на Волкова - граждане Польши

Кстати, о задержании подозреваемых первым сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. На вопрос, было ли заявление президента согласовано с правоохраной, Лауцюс ответил: "Вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить, это вне моей компетенции. Преступление потрясло всю Литву, общество, в обществе и СМИ были разные версии. Естественно, что глава страны, который отвечает за все в Литве, имеет право высказать свое мнение".