Подозреваемому в похищении девочки инкриминировали три преступления: какие – не разглашается

"Пока еще получены не все данные. В ходе данного расследования будут использовать специальные формы реализации информации, такие, как исследование объектов и экспертные исследования. Пока мы не получили все данные, не можем формулировать окончательные обвинения. Но, я думаю, в ближайшее время это будет известно", - сказал прокурор.

На данный момент самое жесткое наказание, которое грозит Филипавичюсу - до 8 лет лишения свободы.

"В данном случае учитывается защита прав несовершеннолетних, поэтому предание огласке преступлений, даже данных о них, может нарушить законные интересы ребенка", – сказал Брадунас. По его словам, это не окончательный список преступлений, расследование расширяется.

"Подозреваемого допросили, ему инкриминировали три преступления: похищение ребенка, содержание других преступлений я не могу назвать в интересах пострадавшей", – пояснил прокурор.

Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас сообщил, что подозреваемому в похищении девочки Гедиминасу Филипавичюсу инкриминировали три преступления. Но в интересах пострадавшей, их не называют.

По словам Брадунаса, сам подозреваемый показаний не дает.

Пострадавшую девочку также опросили.

Прокурор заметил, что для обеспечения выплаты возможного ущерба, имущество подозреваемого арестовано.

Ранее уже сообщалось, что Филипавичюс весной 2023 года, выдавая себя за врача, через социальные сети предлагал услуги по лечению детей-аутистов.

Пока в рамках расследования этого преступления пострадавших нет, но прокурор просил отозваться людей, которые могут располагать какой-то информацией на эту тему.

Брадунас также сказал, что сейчас выясняют, откуда у подозреваемого синяк под глазом.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого есть разрешение на оружие, но прокурор сказал, что оружие у него было изъято, когда было начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

"На момент совершения последнего преступления оружия у него не было, - сказал Брадунас. - До этого у него был боевой пистолет, газовый пистолет и пневматическое оружие".