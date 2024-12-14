Подозреваемого в шпионаже шяуляйского консерватора исключили из партии

„Решение было принято единогласно, никто не воздержался и не был против, вчера прокуратура подтвердила, сегодня исключили. Был получен официальный документ, что его подозревают в шпионаже в пользу России, это идет вразрез с нашими ценностями, тут нечего обсуждать“, – сказал председатель шяуляйского отделения Мартинас Шюркус.
Напомним, что прокуратура 9 декабря информировала о завершении расследования о шпионаже против Литвы.
В понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы.
По его словам, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.
По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ, являлся членом партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Литовском союзе политзаключенных и ссыльных.
Подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.