Подозреваемого в шпионаже шяуляйского консерватора исключили из партии

„Решение было принято единогласно, никто не воздержался и не был против, вчера прокуратура подтвердила, сегодня исключили. Был получен официальный документ, что его подозревают в шпионаже в пользу России, это идет вразрез с нашими ценностями, тут нечего обсуждать“, – сказал председатель шяуляйского отделения Мартинас Шюркус.

Напомним, что прокуратура 9 декабря информировала о завершении расследования о шпионаже против Литвы.

В понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы.