2024.12.14 14:25

Подозреваемого в шпионаже шяуляйского консерватора исключили из партии

 
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
ФОТО: Delfi

После того как правоохрана подтвердила, что 82-летнего Эдуардаса Мановаса подозревают в шпионаже в пользу России, совет шяуляйского отделения Союза отечества-Христианских демократов Литвы įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai pareikšti 82 metų Eduardui Manovui, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Šiaulių skyriaus taryba penktadienį jį pašalino iš partijos.

„Решение было принято единогласно, никто не воздержался и не был против, вчера прокуратура подтвердила, сегодня исключили. Был получен официальный документ, что его подозревают в шпионаже в пользу России, это идет вразрез с нашими ценностями, тут нечего обсуждать“, – сказал председатель шяуляйского отделения Мартинас Шюркус.

Напомним, что прокуратура 9 декабря информировала о завершении расследования о шпионаже против Литвы.

В понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы.

По его словам, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ, являлся членом партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Литовском союзе политзаключенных и ссыльных.

Подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.

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