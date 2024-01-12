Подозреваемого в похищении девочки привезли в больницу, это стало причиной распространения слухов

 
Нериюс Повилайтис
ru.DELFI.lt
Teismo posėdis dėl mergaitės pagrobimo
Teismo posėdis dėl mergaitės pagrobimo
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Подозреваемого в похищении 9-летней девочки 42-летнего Гедиминаса Филипавичюса после задержания привезли в больницу. Похоже в Каунасской клинике его видели не только врачи, но и посетители больницы, поэтому в Каунасе стали распространяться разные слухи. Выяснилась причина, по которой подозреваемого возили в больницу.

"В СИЗО над ним учинили суд Линча, другие заключенные его сильно избили", – такой слух стал распространяться в Каунасе в четверг, 11 января. Писали, что по этой причине подозреваемого привели в Каунасскую клинику. Писали, что мужчине сломали челюсть, нанесли другие тяжкие увечья. В интернете также распространяют слух, будто Филипавичюс за решеткой пытался покончить с собой, поэтому его привезли в больницу.

Портал Delfi связался с каунасской полицией. Ее представитель Одета Вайткявичене не смогла ответить на вопрос, почему Филипавичюса возили в больницу.

Департамент тюрем также отметил, что никаких инцидентов в СИЗО не было.

Когда стали выяснять причину слухов, выяснилось, что подозреваемого на самом деле возили в Каунасскую клинику. Правда, причина - не нанесенные травмы. В больнице у него брали анализы, чтобы выяснить, употреблял он наркотические или психотропные вещества или нет.

"Это обычная процедура, как проверка на опьянение в случае ДТП. Похоже, что достаточно было увидеть этого человека в сопровождении полиции в больнице, как появилось множество слухов", – сказали Delfi представители правоохраны.

Нет сомнений, что похищенную девочку тоже проверяли на предмет возможного одурманивания.

Напомним, что полицейские и прокуроры просили назначить подозреваемому психиатрическую экспертизу, чтобы узнать, подсуден ли он. От вердикта экспертов Утенского отделения судмедэкспертизы будет зависеть дальнейший исход дела.

Если выяснится, что мужчина психически нездоров и не может отвечать за свои действия, его не будут судить. Суд назначит ему принудительное лечение в Рокишкской психиатрической больнице.

В этой больнице находится немало людей, совершивших преступления, один из них – изнасиловавший и убивший малолетнюю девочку в Каунасе Паулюс Навицкас по кличке Гестапо.

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