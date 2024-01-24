Подозреваемая в действиях против Литвы Швенченене не появилась в суде

Согласно материалам дела, вместе с Ивановым в начале 2023 г. она участвовала в передаче о 13 января.

Швенченене обвиняют также в публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР , их отрицании и умалении их значения.

По данным прокуратуры, Юрайтис и Швенченене своими действиями помогали России , Беларуси и их организациям действовать против Литвы . Так под угрозу ставились национальные интересы страны.

"Знаете, у нас есть фашисты. Они есть в каждой стране... люди живут разные (…) Есть те, кто поддерживает линию бандеровцев, есть фашисты. Лично я получала, получаю письма, сообщения из этой группы, поддерживающей Украину, Бандеру. Да, с угрозами", – сказала она в июле 2022 г. в Москве, отвечая на вопрос о враждебности литовского народа к русским.

Юрайтис и Швенченене в июле 2022 г. учредили организацию "Международный форум добрососедства". Потом ездили в Россию и Беларусь, участвовали там в пресс-конференциях, на которых рассказывали, как плохо живет Литва , что власть в Литве нелегитимная, призывали к завязыванию тесных отношений с Москвой и Минском.

"Это вопрос совести людей сказать, что у высказывания "свои стреляли в своих", за которое серьезно пострадал Палецкис, есть серьезное основание", – сказала Эрика Швенченене в передаче у Казимераса Юрайтиса на Youtube. Участники передачи согласились с ней, сказали, что даже не сомневаются в этом.

В передаче говорили и с Валерием Ивановым, лидером "Единства", организации, которая пыталась совершить переворот в молодом Литовском государстве. Он рассказывал о том, что были привезены "дополнительные трупы".

24 января суд не смог приступить к рассмотрению дела, поскольку не было главной обвиняемой. В суд пришли только Юрайтис и Иванов.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Департамент миграции Литвы упразднил постоянный вид на жительства Иванова.

"На том основании, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности и своими действиями поддерживает и распространяет российскую пропаганду", - указали представители ДМ.

Перед заседанием суда Иванов сказал, что обжаловал это решение ДМ.