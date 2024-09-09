Поднялась волна возмущения: The New York Times назвал холодный борщ польским блюдом

Я оставил комментарий под статьей в Facebook, но подумал, что этого недостаточно, мы должны бороться за национальную идентичность и розовый кефир.Я нашел автора ошибки – редактора рубрики NYT Cooking Касю Пилат, и по всем возможным каналам (FB, эл. почте, Linkedin и др.) написал ей письмо с конкретной угрозой и требованиями.