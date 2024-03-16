Подготовка к возможным событиям в Вильнюсе: нет сомнений, что один из сценариев очень понравится Москве

Нападение на Л. Волкова - накануне "выборов"
По данным Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ), нападение на Леонида Волкова, близкого соратника покойного Алексея Навального, возможно, было заказано российскими спецслужбами. Правда, это лишь одна из версий, и на расследование преступления были брошены крупные силы элитного полицейского подразделения – Бюро криминальной полиции.
"Очевидно, что намерения не заключались в том, чтобы убить Л. Волкова или серьезно его ранить. В противном случае вместо молотка для мяса использовались бы более серьезные и опасные инструменты. Россияне любят символизм, вспомним печально известный инструмент казни членов группы "Вагнера" — массивный молот с длинной ручкой. Здесь были совсем другие мотивы, скорее всего, попытка запугать, показать, что российская разведка доберется до критиков Кремля практически где угодно", - рассказал порталу Delfi источник в правоохранительных органах.
Директор ДГБ Дарюс Яунишкис заметил, что российские спецслужбы могли использовать для нападения завербованного человека. Вполне вероятно, что вербовка, если такая была, происходила не при прямом контакте, а через Интернет, то есть в Telegram — платформе анонимных сообщений, популярной среди россиян и довольно распространенной в Литве. Недавно было распространено сообщение, связанное со спецслужбами Беларуси или России, которые предлагали заплатить по 15 евро за нанесение граффити с пугающей надписью "Литовцы идут" в крупных городах страны.
Некоторые аналитики напрямую связывают нападение на Л.Волкова с предстоящими в России президентскими выборами, на которых действующий лидер страны В.Путин, несомненно, будет "переизбран".
Суть в том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), организация, которую представляет Л. Волков, активно призывает россиян проголосовать против В. Путина и выразить свой протест на избирательных участках ровно в 12 часов. "Рассматриваются несколько версий произошедшего.
Уже понятно, что этот инцидент полезен в информационном плане для оставшихся в Литве соратников А. Навального, они в центре внимания, о них говорят. Сам Л. Волков личность неоднозначная, зная его высказывания по поводу Крыма и другие высказывания. Кроме того, совсем по-другому оценивается призыв протестовать против В. Путина, пойти на выборы и проголосовать", - сказал один из собеседников Delfi.
ДГБ фиксирует попытки российской разведки вербовать людей
"Литовская полиция также усиленно готовится к мероприятиям нынешних выходных. Основные события пройдут в Российской Федерации, видимо, будут отклики и в Литве", - заявил о подготовке полиции к выборам президента России генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.
ДГБ предполагает, что нападение на Л. Волкова, возможно, совершил человек, завербованный российскими спецслужбами, есть подтвержденная информация о предложениях за деньги проводить акты диверсии и вандализма, чего стоит ожидать в воскресенье в Вильнюсе , где тоже пройдут выборы, и граждане России будут голосовать в посольстве своей страны?
Тем более, что осквернение государственных флагов в Клайпеде, обливание краской памятника Адольфу Раманаускасу-Ванагасу связывают с завербованными российскими спецслужбами лицами.
"Одной или нескольких провокаций в день голосования было бы достаточно, чтобы вызвать более серьезный скандал, когда кто-то напал бы на россиян, идущих в посольство, облил бы их красной краской, символизирующей кровь, и просто начал бы над ними издеваться. Видео такого нападения вскоре могло быть использовано московскими пропагандистами, показывая, что Литва мешает россиянам избрать собственного президента. Другой, потенциально вероятный сценарий провокации - это нападение на посольство, где будет проходить голосование, облив здание, вывеску или ворота краской, бросание дымовых шашек во двор диппредставительства", - сказал собеседник агентства Delfi о сценариях возможных провокаций.
"Советуем не участвовать в подобных провокациях и сразу же сообщать сотрудникам полиции, узнав о таких случаях", - сообщили представители ДГБ в комментарии, полученном в пятницу.
Ожидается, что на подходах к российскому посольству будет находиться большой отряд полицейских, а также вокруг будут работать полицейские в штатском. Аналитики, опрошенные Delfi, предположили, что возможен и другой сценарий, выгодный Кремлю, поскольку возле посольства стали собираться жители столицы, протестующие против "перевыборов" российского самодержца В. Путина, нельзя исключать возможность спонтанных происшествий.
"За последние два года выявлен ряд случаев, когда лица, связанные с российскими спецслужбами, искали в социальных сетях жителей европейских стран, которые за вознаграждение согласились бы заниматься шпионажем, диверсиями или вандализмом. Почти наверняка такая деятельность продолжается и по сей день. Если вы увидите в социальных сетях рекламу с предложением финансовой компенсации за совершение законодательных нарушений в Литве, мы призываем вас немедленно сообщить о них в Департамент госбезопасности", - сообщили Delfi в ДГБ.
Не следует недооценивать российские спецслужбы
Эксперт по обороне, офицер запаса Сил специальных операций Армии Литвы Ауримас Навис, настоятельно предложил осознать, что в России нет выборов, как их воспринимают жители демократических стран. Всего лишь создается иллюзия демократического процесса, а результат уже всем известен: В. Путин будет править еще один срок.
Говоря о нападении на Л. Волкова, офицер запаса подчеркнул, что в России нет оппозиции, а покойного А. Навального можно назвать только диссидентом. По мнению А.Нависа, нынешняя ситуация в России показывает, что так называемые противники режима могут действовать только согласно повелению Кремля, даже не осознавая, что они являются частью сложной политической головоломки.
"Есть уровень, где ты вообще не интересен и делаешь то, что хочешь. Есть уровень, где вы интересны, но вас сравнивают с мухой или надоедливым комаром. А на следующем уровне, когда вы становитесь силой, вас так просто не убрать и придется считаться. Потом появляются люди, которые "помогают". В диктаторских структурах всегда найдутся представители служб, которые "помогут", - заявил А. Навис.
А.Навис также назвал проживающих в столице Литвы соратников покойного А.Навального игроками, действующими в смоделированном Кремлем плане. Избиение Л.Волкова, по мнению аналитика, им отчасти выгодно, поскольку внимание общественности вновь привлечено к сторонникам А.Навального, которые были подавлены после смерти идеолога.
"Могут ли быть такие избиения в будущем?» Может быть, но в данный момент Кремлю это не выгодно, ему нужно, чтобы люди шли на "выборы", - рассуждает эксперт. Офицер запаса А.Навис отметил, что не следует недооценивать сотрудников российских спецслужб, поскольку до сих пор существует стойкое убеждение, что россияне неудачники и ничему не научатся.
"Могу с грустью сказать, что в таком государстве находятся люди очень компетентные. Они значительно превышают способности некоторых наших политиков, они видят, какие варианты здесь возможны. По сути, я бы спроецировал их деятельность на создание паники в нашей стране, попытку показать, что люди здесь не могут быть в безопасности", - заявил офицер запаса Сил специальных операций Армии Литвы А. Навис.
Кремлю могут послужить и активисты, ненавидящие В. Путина
Полковник запаса Саулюс Гузявичюс, возглавлявший Управление стратегических коммуникаций Литовской армии, которое борется с враждебной пропагандой и дезинформацией, не исключил возможности провокаций, но спрогнозировал, что в этом случае они будут не очень полезны для кремлевской политической элиты .
"Могут быть провокации, но тогда будет попытка апеллировать к национальным чувствам литовцев, попытаться идентифицировать нас с фашистами, а это давно известный шаблон. Если бы это произошло, вопрос в том, чего бы они достигли? Ведь нас все равно называют фашистами. Поэтому было бы глупо устраивать какую-то провокацию, а затем повторять утверждение, что литовцы - фашисты", - считает С.Гузявичюс.
Полковник запаса, занимавший различные высокие должности в литовской армии, не исключил другого сценария, что инциденты, которые служат кремлевским пропагандистам, могут быть вызваны активистами, выступающими против политики В.Путина: литовцами, российскими беженцами или украинцами.
То, что такое развитие событий возможно, что такой сценарий готовится, сообщения в социальных сетях отслеживаются, подтвердили несколько источников Delfi в правоохранительных органах.
"Действительно, могут раздаваться призывы пойти в российское посольство и помешать россиянам голосовать за Путина, и некоторые люди поверят, что, поступая так, они освободят Россию от тирании". Такое приглашение может быть основано на наивной вере в то, что такие меры смогут что-то изменить, такое обращение может быть инспирировано и теми же российскими спецслужбами.
Однако это не означает, что гражданин России, пришедший проголосовать в посольство, отдаст свой голос за В. Путина. "Возможно, он проголосует за другого кандидата, испортит бюллетень или примет участие в кампании, инициированной командой А.Навального, когда людей приглашают прийти на избирательные участки в 12 часов, проголосовать против В.Путина, выразить свой протест", — сказал один из источников Delfi.
Выбор относительно безопасной формы протеста
Политолог Витис Юрконис также не исключил возможности инцидентов, но подчеркнул, что в воскресенье идеологи и пропагандисты Кремля сосредоточатся на том, что происходит в самой России. "Несмотря на то, что результат выборов ясен, им меньше всего нужна напряженность внутри страны", - сказал В.Юрконис.
Эксперт отметил, что российские спецслужбы продолжают целенаправленно готовить информационные атаки, целью которых является раскол противостоящих Кремлю сил, эти операции происходят в настоящий момент и продолжатся после так называемых "выборов".
"Будут ли провокации на избирательных участках?" Могут произойти различные эпизоды, не обязательно напрямую связанные с Кремлем. Мы знаем, что идея, которой поделился перед смертью А. Навальный, прийти на голосование ровно в полдень и таким образом выразить свою позицию, приемлема не для всех.
Это не легитимизация выборов, а лишь относительно безопасный способ выразить свою позицию. Кремль и В.Путин не могут остановить избирательный процесс, запереть на пару часов двери избирательных участков.
Тогда люди, пришедшие голосовать, выполнят определенную функцию, они увидят других, поймут, что они не одни, это должно контрастировать с теми цифрами, которые Кремль попытается нарисовать и показать", - сказал политолог В. Юрконис порталу Delfi.