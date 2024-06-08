Поддерживающего российскую агрессию в Украине гражданина РФ не будут депортировать из Литвы

Он отметил, что его клиент ненадолго посетил Россию в 2021 году, после чего больше туда не ездил, но не может быть уверен, что его ответы на анкету, заполненную в Литве, не станут известны российским властям. „До подачи анкеты ни у ДГБ, ни у ответчика не было претензий к заявителю по поводу осуществляемой в Литве деятельности. Заявитель ни разу не нарушил порядок, строго соблюдает требования правовых актов, применимых к иностранцу, проживающему в Литовской Республике. ДГБ до рассмотрения анкеты, заполненной заявителем, не располагал информацией о том, что он представляет угрозу государственной безопасности, и не предоставил ответчику такую ​​информацию“, - написал адвокат в жалобе в суд. Согласно материалам дела, дочь А.П. является гражданкой Литвы, а сын - гражданином России, имеющим постоянный вид на жительство в Евросоюзе. В ходе судебного заседания А.П. заявил, что поддерживает военную операцию, организованную Россией в Украине, и, отвечая на вопрос анкеты о принадлежности Крыма, опирался на реальную ситуацию, поскольку Крым в настоящее время принадлежит России. По его словам, Россия и Украина решают конфликт между собой из-за земель, из-за принадлежности Крыма, и это дело только этих двух государств.