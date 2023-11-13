Поддерживающая Путина балерина остается гражданкой Литвы

"Это человек, деятельность которого противоречит идее государственности Литвы, она прославляет все, что против нас, она унижает украинский народ, у нее есть литовский паспорт. Я думаю, это несправедливо", – сказал LRT Кащюнас.

Лиепа получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 г. – такое решение было принято, поскольку она больше 10 лет танцевала с литовским актером балета Пятрасом Скирмантасом.

Однако вопрос ее гражданства был поднят, когда появилось интервью балерины, в котором она не скрывала своих симпатий в адрес Владимира Путина, войну в Украине называла спецоперацией, открыто унижала Западный мир и его ценности.

"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала Лиепа.