Поддерживающая Путина балерина остается гражданкой Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ilze Liepa
Ilze Liepa
ФОТО: TopFoto / Scanpix

По мнению главы парламентского Комитета по нацбеопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, российская балерина Илзе Лиепа, которая открыто поддерживает политику Кремля, должна быть лишена литовского гражданства, полученного в порядке исключения. Политик не сомневается, что с этим вопросом обратятся в Министерство внутренних дел Литвы, сообщает телевидение LRT.

"Это человек, деятельность которого противоречит идее государственности Литвы, она прославляет все, что против нас, она унижает украинский народ, у нее есть литовский паспорт. Я думаю, это несправедливо", – сказал LRT Кащюнас.

Лиепа получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 г. – такое решение было принято, поскольку она больше 10 лет танцевала с литовским актером балета Пятрасом Скирмантасом.

Однако вопрос ее гражданства был поднят, когда появилось интервью балерины, в котором она не скрывала своих симпатий в адрес Владимира Путина, войну в Украине называла спецоперацией, открыто унижала Западный мир и его ценности.

"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала Лиепа.

Напомним, что в сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко.

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