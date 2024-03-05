Под угрозой Стелмужский дуб, службы ищут максимально быстрое решение проблемы

Депутат просит провести расследование в связи с возможно халатным отношениям к этому ценному памятнику природы, искать научно обоснованные способы сохранения дуба и защитить его от дальнейшего ущерба.
Он считает, что Министерство охраны окружающей среды должно взять на себя ответственность за установку качественных опор и немедленно устранить нанесенный ущерб и его последствия.
"Если ничто не изменится, если оставят неподходящие опоры, которые не спасли дерево, а нанесли ему ущерб, нам скоро нечем будет гордиться. Один из старейших дубов в Европе и в Литве и без того страдает от разных болезней, а из-за халатности он может исчезнуть еще быстрее, чем прогнозировалось. Поэтому мне странно слышать заявления бюрократов, "вот одну опору уберем, другие оставим".
Может, пора искать научно обоснованные способы защиты дерева, не оставлять его на произвол судьбы с неподходящими опорами, которые арбористы критикуют не первый год? Я надеюсь, что Генпрокуратура начнет расследование, поскольку с такой халатностью нельзя мириться", – сказал Йонаускас.
"Арбористы, которые ездили к Стелмужскому дубу 3-4 года назад, уже тогда сказали, что опоры установлены непрофессионально. Уже тогда сломался сук, под который поставили опору. ломался от того, что не выдержал веса опоры. (...) Возникает вопрос, кто установил такие опоры, ведь арбористы еще на стадии подготовки проекта представили свои замечания - опоры могут устанавливать только квалифицированные специалисты", – заметил депутат.
По его данным, опоры установила Государственная служба охраняемых территорий в 2021 г.
Государственная служба охраняемых территорий информировала, что старейший дуб в Литве находится под угрозой – боятся, что рухнут его сучья. Была проведена встреча с участием специалистов разных учреждений.
На встрече постановили, что ситуацию должны оценить профессиональные арбористы, которые предложат свои решения. Специалисты признали, что дуб нуждается в постоянном уходе.
Стелмужский дуб – самый старый дуб в Литве, предполагают, что ему около 1500 лет. Толщина дуба на высоте 1,3 м – около 10 м, у корней – 13 м. Высота дуба около 20 м.