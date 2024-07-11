Под мостом Любарто в столице проходят бесплатные киносеансы

Репертуар разнообразят встречи с деятелями искусства, концерты исполнителей, литературные вечера. Всего за лето пройдет 16 мероприятий. Представляем дальнейшие мероприятия этого цикла.
20 июля. Проект Meno avilis Sinemateka.lt представляет видеотворчество и серию фотографий Аиды Чепоните и Валдаса Озаринскаса „Мужчины Центральной Европы“ (2001).
24 июля. Каунасский дом деятелей искусства познакомит с видеоархивами стран Балтии и зачитает отрывки из статей журналов 90-ых, посвященные геям и их друзьям.
27 июля. Центр искусства, резиденций и обучения Rupert приглашает посмотреть фильм Liminal Vision и Graeme Arnfield - „Embodied Ambitopias“.
Просмотры фильмов проведут и кинофестивали: 19 июля. Вильнюсский фестиваль документального кино и киноцентр Skalvijа покажет классику известных братьев Мэйслес cinéma vérité „Серые сады“ (1976), 26 июля. „Неудобное кино“ представит фильм-исследование о мусоре „Северный поток“ (режиссер Штеффен Кронес, 2022), а 3 августа Вильнюсский фестиваль короткометражных фильмов – программу „Корейское кино: новые перспективы“.
2 августа. Студенты киноакадемии Skalvijа представят музыкальные клипы, созданные этим летом в лагере Нидской колонии искусств.
4 августа. Фестиваль закроет организация Artnews с летней версией проекта Doppelgänger. Doppelgänger – это встречи с активными творцами современного искусства в Литве, кураторами этой сферы, писателями и архитекторами. Свое творчество представят молодые деятели искусства Милда Янушявичюте и Миша Скалскис, который известен под псевдонимом Людмила.