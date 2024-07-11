Под мостом Любарто в столице проходят бесплатные киносеансы

4 августа. Фестиваль закроет организация Artnews с летней версией проекта Doppelgänger. Doppelgänger – это встречи с активными творцами современного искусства в Литве, кураторами этой сферы, писателями и архитекторами. Свое творчество представят молодые деятели искусства Милда Янушявичюте и Миша Скалскис, который известен под псевдонимом Людмила.