Почти треть жителей Литвы отказываются от покупки, если нет возможности расплатиться картой

По данным опроса, более половины (52%) респондентов в Литве ощутили отсутствие возможности оплаты картой на рынках, ярмарках и фестивалях. Особенно этот недостаток встречается жителям маленьких городов и сельской местности (60% респондентов).

Каждый пятый респондент также упускает эту возможность в сфере услуг красоты, причем женщины чаще, чем мужчины (27 и 16% соответственно).

Подобные ситуации преобладают и в других странах Балтии. В Эстонии и Латвии возможность расплатиться платежной картой на рынке упускают 56 и 53% соответственно, а в салонах красоты - пятая часть населения.