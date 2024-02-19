Почти треть опрошенных утверждает, что дела в Литве улучшаются

За последний месяц (по сравнению с опросом в декабре 2023 г.) на 3% пункта увеличилась доля жителей, считающих, что в Литве дела улучшаются, а по сравнению с опросом годичной давности (январь 2023 г.) – на 10% пунктов увеличилось число тех, кто утверждает, что ситуация в Литве улучшается.
Наиболее положительно ситуацию оценивают жители крупных городов, правых политических взглядов, наиболее отрицательно – безработные, жители русской национальности
То, что дела в Литве по сути улучшаются, чаще упоминают молодежь до 30 лет (46% указали, что улучшаются), жители крупных городов (33%), респонденты с высшим образованием (47%).
Также более положительно ситуацию в стране оценивают семьи с самыми высокими (более 1800 евро) семейными месячными доходами (44%), руководители (45%), учащаяся молодежь (51%), жители правых политических взглядов (50%).
То, что дела в стране ухудшаются, чаще других указывали жители старше 50 лет (76% считают, что дела в стране ухудшаются), жители сельских местностей (74%), безработные и домохозяйки (74%).
Также скептически к ситуации в стране относятся пенсионеры (74%), жители польской (86%) и русской (94%) национальностей, респонденты левых политических взглядов (78%).
19-29 января текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы.
В ходе исследования методом личного интервью был опрошен 1 021 житель Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.