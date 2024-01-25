Почти треть литовцев положительно оценивают допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх

Сообщается, что 5% опрошенных этот шаг МОК оценивают очень положительно, а 25% – скорее положительно. Между тем, более половины – 56% – респондентов отрицательно оценили допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх, сообщает портал lrt.lt.

Утверждается, что 14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Отмечается, что решение МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе чаще положительно оценивают респонденты с высшим образованием, специалисты и чиновники. Чаще негативно оценивают это решение люди в возрасте до 50 лет, горожане.