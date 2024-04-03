Почти половина вильнюсцев может купить жилье за 151 000 евро

Строительная компания Darnu Group заказала исследование, которое показало, что в последние годы люди планируют большие бюджеты на покупку квартир. В общей сложности 42% вильнюсцев, которые участвовали в опросе, купили или планировали купить жилье стоимостью 151 000 и больше евро, а роскошное жилье от 351 000 евро хотели бы купить 5% участников опроса. Значительная часть респондентов указала, что изменились их потребности к площади жилья, цене и году строительства, пишет портал madeinvilnius.lt.