Почти каждый второй вильнюсец хотел бы, чтобы в аэропорту Вильнюса была подземная железнодорожная станция

Вильнюсский аэропорт может похвалиться тем, что это один из немногих объектов Вильнюса, который расширяется, ремонтируется и строится. Недавно появилась информация о том, что в Вильнюсском аэропорту может быть открыт новый железнодорожный вокзал. Это будет первая железнодорожная станция такого типа в Литве. Портал madeinvilnius спросил жителей Вильнюса, хотели бы они иметь такую станцию.