Почти 60 000 самозанятых до сих пор не вернули долг "Содре", начнутся взыскания

О сложившейся ситуации в эфире Delfi говорили глава Литовской ассоциации малого бизнеса и торговцев Айринас Ермолаевас и представитель "Содры" Лаймонас Рудис.
По данным на 3 июля, 59 000 человек так и не заплатили взносы по ОНЗ за время карантина.
"Беспокоит то, что большая часть должников даже не прочитала высланные им письма и не заплатила деньги", – сожалел Рудис, заметив, что самый большой долг составляет 692 евро, а у 27 000 - долг до 100 евро.
"Есть люди, которые должны 4–5 евро, 10 euевро, центы. (…) Около 6000 человек должны примерно по 700 евро", – сказал Рудис.
Заплатить долг они должны были до 30 апреля 2024 года. Уведомления о задолженности им рассылали со 2 мая. Сначала им дали 10 дней на уплату долга. После этого срока люди были лишены услуг бесплатного здравоохранения. По словам представителя "Содры", они должны заплатить деньги или попросить о возможности выплатить долг частями
Частями можно выплачивать суммы долга больше 125 евро. Пеню таким людям не считают.
Если долг не вернут, "Содра" инициирует взыскание задолженности в ближайшие дни. После того как со счетов этих людей снимут деньги в счет погашения долга, восстановится возможность получения бесплатных услуг здравоохранения.
По словам Рудиса, в 90% случаев "содра4 просто списывает долги со счетов, в остальных случаях обращается к коллекторам.
Ермолаевас сказал, что самозанятые пользовались возможностью отсрочки уплаты ОНЗ не от хорошей жизни, а потому что долго не могли работать. Некоторые члены ассоциации вообще думали, что эти деньги им не придется платить.
Он также сказал, что пожилым членам ассоциации сложно получать информацию "Содры" по эл. почте, многие почтой не пользуются.
Он сказал, что причины неуплаты разные - одни люди просто перестали работать, другие думали, что им не надо платить эти деньги, а третьи, возможно, намеренно не платят. По словам Ермолаеваса, некоторым людям сейчас сложно заплатить по 500 евро, поскольку сезон только начался.
Рудис сказал, что с 3 июня работники "Содры" начали звонить должникам, которые оставили в системе номера телефонов (таких 40 000 человек).
Ермолаевас сказал, что ассоциация решила просить "Содру" отложить срок выплаты долга до зимы. Уже выслала соответствующее обращение.
Однако Рудис напомнил, что законы издает не "Содра", не в ее силах их менять, этот порядок внесен в закон о здравоохранении. Он также сомневается, что отсрочка поможет.