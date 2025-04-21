Почти 200 тысяч жителей уже получили таблетки йодида калия

По данным ведомства, это составляет около 18% жителей, официально задекларировавших постоянное место жительства в радиусе до 100 километров от Белорусской атомной электростанции в Островце.

„Таблетки йодида калия уже получили 195 тысяч человек, которым они были выделены за счёт средств государства. Всем этим жителям автоматически были выписаны электронные рецепты, по которым они могут бесплатно получить таблетки в аптеках“, — сообщили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что остальные граждане могут приобрести такие таблетки самостоятельно — без рецепта, в любой аптеке.