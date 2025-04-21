Почти 200 тысяч жителей уже получили таблетки йодида калия

По данным ведомства, это составляет около 18% жителей, официально задекларировавших постоянное место жительства в радиусе до 100 километров от Белорусской атомной электростанции в Островце.
„Таблетки йодида калия уже получили 195 тысяч человек, которым они были выделены за счёт средств государства. Всем этим жителям автоматически были выписаны электронные рецепты, по которым они могут бесплатно получить таблетки в аптеках“, — сообщили в министерстве.
В Минздраве напомнили, что остальные граждане могут приобрести такие таблетки самостоятельно — без рецепта, в любой аптеке.
Эл. рецепты автоматически будут сформированы для жителей 17 муниципалитетов, находящихся в радиусе 100 км от Островецкой АЭС: Вильнюса, Вильнюсского района, Варенского, Шальчининкского, Тракайского, Электренского, Кайшядорского, Ширвинтского, Укмергского, Молетского, Аникшяйского, Утенского, Игналинского, Зарасайского, Висагинского, Швенченского и Йонавского района. Все рецепты будут сформированы до конца этой недели, их жители могут увидеть на своей странице в системе.
Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.