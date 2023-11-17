"Почту Литвы" оштрафовали за некачественную работу на 184 000 евро

 
ELTA
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Lietuvos paštas, asociatyvi nuotrauka / Foto: Delfi, Shutterstock
Lietuvos paštas, asociatyvi nuotrauka / Foto: Delfi, Shutterstock

Служба регулирования связи Литвы (СРС) за невыполнение показателей качества, установленных правовыми актами, наложила на "Почту Литвы" (Lietuvos paštas) штраф в размере более 184 00 евро.

По данным СРС, качество приоритетной международной корреспонденции "Почты Литвы", отправляемой между странами-членами ЕС, в последние несколько лет последовательно ухудшается.

"Компания не обеспечила доставку международной приоритетной корреспонденции между странами Евросоюза в установленные сроки. В результате в этом году мы наложили штраф за невыполнение обязательств по качеству в международной части", - пояснила председатель совета СРС Юрате Шовене.

Эксперты СРС установили, что в прошлом году "Почта Литвы" не выполнила установленные требования к качеству в международной части и существенно отстает от других стран ЕС.

"Сравнивая показатели качества "Почты Литвы" с показателями Эстонии, Латвии и Польши, можно видеть, что доставка посылок приоритетной корреспонденции, отправляемых из Литвы в страны-члены ЕС, занимает в среднем на 16% больше времени, чем отправленных из Польши, на 43% больше, чем отправленных из Эстонии, и на 49,5% больше, чем отправленных из Латвии", - говорится в пресс-релизе службы.

"В некоторые страны-члены ЕС посылки приоритетной корреспонденции из Литвы идут более 10 дней, например в Болгарию, Чехию, Данию, Финляндию, Румынию, Испанию, а на Кипр – около полумесяца", - указывает СРС.

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