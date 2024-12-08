Почему служба в армии — это не потерянное время: взгляд молодого солдата

Самый большой вызов, с которым вам пришлось столкнуться во время службы в армии?

Далеким от того, что я себе воображал. В первый же день мне начало казаться, что служба не для меня. Как сейчас помню: начались учения по строевой подготовке на плацу, а я, вчерашний гражданский, стою и думаю: „Что происходит?“, „Как я здесь оказался?“. Но это чувство потерянности прошло достаточно быстро, его заменило ощущение, что я оказался на своем месте.

Мечта осуществилась. Каким был ваш первый день в армии?

Сколько себя помню, отец был военным, служил в армии, поэтому, когда я решил вступить в Добровольческие силы охраны края, то взял с него пример и пошел по его стопам. Можно сказать, что осуществил свою мечту детства.

Я ношу очки, но для того чтобы свободно выполнять упражнения на стрельбищах с оружием, пришлось купить линзы. С надетыми очками, особенно если вам во время учений требуется надеть противогаз, из оружия стрелять не получится.

Что вам больше всего нравится в армии, а что — меньше всего?

Больше всего мне нравятся стрельбы на стрельбище, меньше всего — когда мы учимся окапываться и роем траншеи и окопы. Но нравится или не нравится — окапываться тоже надо уметь.

Кто вы в гражданской жизни?

Студент, учусь в университете. Изучаю инженерию информационных систем.

Как удается сочетать службу с учебой?