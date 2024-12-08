Почему служба в армии — это не потерянное время: взгляд молодого солдата

Как вы оказались в рядах Добровольческих сил охраны края?
Сколько себя помню, отец был военным, служил в армии, поэтому, когда я решил вступить в Добровольческие силы охраны края, то взял с него пример и пошел по его стопам. Можно сказать, что осуществил свою мечту детства.
Мечта осуществилась. Каким был ваш первый день в армии?
Далеким от того, что я себе воображал. В первый же день мне начало казаться, что служба не для меня. Как сейчас помню: начались учения по строевой подготовке на плацу, а я, вчерашний гражданский, стою и думаю: „Что происходит?“, „Как я здесь оказался?“. Но это чувство потерянности прошло достаточно быстро, его заменило ощущение, что я оказался на своем месте.
Самый большой вызов, с которым вам пришлось столкнуться во время службы в армии?
Я ношу очки, но для того чтобы свободно выполнять упражнения на стрельбищах с оружием, пришлось купить линзы. С надетыми очками, особенно если вам во время учений требуется надеть противогаз, из оружия стрелять не получится.
Что вам больше всего нравится в армии, а что — меньше всего?
Больше всего мне нравятся стрельбы на стрельбище, меньше всего — когда мы учимся окапываться и роем траншеи и окопы. Но нравится или не нравится — окапываться тоже надо уметь.
Кто вы в гражданской жизни?
Студент, учусь в университете. Изучаю инженерию информационных систем.
Как удается сочетать службу с учебой?
Сначала у меня были сомнения: получится ли и, если получится, то насколько успешно. Но на той специальности, которую я изучаю, несколько человек раньше меня пошли служить в армию и рассказали мне, как подготовиться, чтобы служба и учеба дополняли друг друга, а не мешали.
В университете вы изучаете инженерию информационных систем. Это похоже на то, чем вы занимаетесь в армии?
Нет, абсолютно. В гражданской жизни я почти всю работу выполняю при помощи компьютера, в армии с компьютером я практически не работаю. В лучшем случае немного похожи занятия по радиосвязи.
Задумывались ли вы над перспективами применения знаний из вашей гражданской специальности в вооруженных силах?
Да, уверен, что искусственный интеллект окажется очень полезным в области выстраивания логистических процессов в армии, благодаря чему они станут намного проще. Потребуется намного меньше людей-операторов у компьютеров.
Вы студент информатики на гражданке, стрелок и связист в армии. Порекомендовали бы вы идти служить другим молодым людям или нет?
В армии можно познакомиться с многими интересными людьми, завести новых друзей и полезные знакомства. Поэтому я думаю, что службу в армии нельзя считать потерянным временем. Идея начать взрослую жизнь со службы в армии мне кажется очень хорошей.