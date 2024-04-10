Почему, несмотря на сухую погоду, Нерис вышла из берегов?

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Patvinusi Neris Vilniuje
Patvinusi Neris Vilniuje
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Жители, гуляющие вдоль берегов реки Нерис, заметили – резко поднялся уровень воды. За неделю уровень воды в реке поднялся на 70 см.

"Некоторые заметили и удивились, откуда столько воды, она затопила набережную. А ведь дождей не было, снег давно растаял", – пишут специалисты портала Meteo.lt.

"Виной тому – летняя буря с интенсивными ливнями, которая была зафиксирована в Беларуси в ночь со 2 на 3 апреля. Тогда молнии видели даже жители литовской столицы.

В части районов Беларуси за ночь выпало месячное количество осадков. Дождь шел и на востоке Литвы. Большая часть осадков попала в реки и ручьи, а их воды принесли их в Нерис, вот и стал подниматься уровень воды", – рассказали специалисты Meteo.lt.

По их словам, в небольших реках Восточной Литвы уровень воды уже спал, а в Нерис около Вильнюса и Буйвиджяй в среду утром он перестал подниматься.

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