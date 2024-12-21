Почему атомное прошлое Висагинаса требует политического внимания?

Как я знаю из общения с коллегами, есть два лагеря в той же самой большой фракции социал-демократов: одна половина считает это приемлемым, вторая половина категорически против. Поэтому я думаю, что даже в своих партиях, в таких крупных, не будет единства при таком раскладе, а это ещё хуже может дестабилизировать всю ситуацию коалиции. Поэтому я бы, конечно, на их месте воздержался от такого назначения и искал бы какие-то другие компромиссы. Но если посмотреть со стороны Жемайтайтиса, то, может, он и имеет такое право. На мой взгляд, без министров в партиях, хотя квоты есть, ответственность, которую понесут их министры, будет всё равно за этими партиями, которые их делегировали. То есть на сегодняшний день ты несёшь ответственность, но не имеешь рычагов управления. Поэтому, если смотреть через эту призму, то в принципе Жемайтайтис имеет право на такие ультиматумы. А какие там были договорённости внутри коалиции — остаётся только за закрытыми дверями.