По выходным в столице будут курсировать ночные автобусы по девяти новым маршрутам.

Как сообщило муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos, автобусы по маршрутам, соединяющим центр Вильнюса с районами, будут курсировать в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. С полуночи они будут ходить каждые 30 минут, а последние рейсы из центра в районы будут осуществляться около 4 утра.
„Общественный транспорт должен работать бесперебойно не только днем, но и тогда, когда в городе кипит культурная жизнь, проходят мероприятия или люди возвращаются с работы. Ночные маршруты — это еще один шаг на пути к созданию города, в котором всем будет комфортно жить в любое время суток“, — цитируются в сообщении слова столичного градоначальника Валдаса Бенкунскаса.
Девять новых ночных маршрутов соединят центр города с Саулетекисом, Пилайте, Сантаришкес, Пашилайчяй, Науйойи-Вильня, Байору калвос, Аэропортом и Григишкес. Автобусы, соответственно, будут курсировать через Антакальнис, Лаздинай, Жирмунай, Балтупяй, ул. Калварию, Маркучяй, Павильнис, Жверинас, Юстинишкес, вокзал, Науйининкай, Науяместис и Жемеи Панеряй.
Будут переименованы некоторые остановки
Кроме того, было принято решение переименовать остановки „Центро поликлиника“, „Ягайлос“ и „Исландиёс“ именем улицы Исландиёс. Соответственно, остановка „Центро поликлиника“ будет называться „Исландиёс“ (D), остановка „Ягайлос“ будет разделена на две части, которые будут называться „Исландиёс“ (A) и (B), а нынешняя станет „Исландиёс“ (C).
В городе также обустраиваются две новые остановки ночных маршрутов. Среди них остановка „Ветрунгяй“ в направлении Пашилайчяй, расположенная рядом с торговым центром LIDL (ул. Ветрунгяй, 14) и остановка „Йоно Гальжвиджё“ в направлении улицы Карейвю, расположенная рядом с торговым кварталом „Огмиос местас“ (ул. Вяркю, 27А).
Мэрия Вильнюса надеется, что новый порядок, который вступит в силу в пятницу, поможет как жителям Вильнюса, так и гостям города лучше ориентироваться в городе.