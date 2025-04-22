По выходным в столице будут курсировать ночные автобусы по девяти новым маршрутам.

Как сообщило муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos, автобусы по маршрутам, соединяющим центр Вильнюса с районами, будут курсировать в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. С полуночи они будут ходить каждые 30 минут, а последние рейсы из центра в районы будут осуществляться около 4 утра.

„Общественный транспорт должен работать бесперебойно не только днем, но и тогда, когда в городе кипит культурная жизнь, проходят мероприятия или люди возвращаются с работы. Ночные маршруты — это еще один шаг на пути к созданию города, в котором всем будет комфортно жить в любое время суток“, — цитируются в сообщении слова столичного градоначальника Валдаса Бенкунскаса.