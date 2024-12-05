По вильнюсским микрорайонам ездит праздничный автобус

„Эта акция началась в прошлом году, ее тепло встретили во всех столичных муниципалитетах. Мы продолжаем традицию и приглашаем жителей собираться вместе, больше общаться и вместе встретить Рождество“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Автобус уже посетил Новую Вильню, Шнипишкес, Пашилайчай и Науининкай.
График:
Каролинишкес, 5 декабря, 18 ч. сквер на перекрестке ул. Л.Асанавичютес и Саусё 13-осёс;
Панеряй, 6 декабря, 18 ч. площадь напротив Красных ворот, ул. А.Андре, 19;
Расос, 7 декабря, 17 ч. парк Марйучайского поместья, ул. Субачаус, 124;
Виршулишкес, 8 декабря, 17 ч. сквер А.Сахарова, проспект Лайсвес, 60;
Антакальнис, 9 декабря, 18 ч. парк дворца Сапег, ул. Антакальнё, 14;
Фабийонишкес, 10 декабря, 18 ч., ул. С.Станявичаус, 24;
Юстинишкес, 11 декабря, 18 ч., ул. Ригос, 15 (около староства);
Пилайте, 12 декабря, 18 ч., ул. Видуно, 17A;
Шешкине, 13 декабря, 18 ч., ул. Укмергес, 220, около елки;
Лаздинай, 14 декабря, 17 ч., ул. Архитекту, 152;
Григишкес, 15 декабря, 17 ч. площадь около костела, ул. Ково 11-осёс, 36;
Жирмунай, 16 декабря, 18 ч., ул. Жирмуну, 143 (около староства);
Жверинас, 17 декабря, 18 ч. Тбилисский сквер, ул. Кястучё, 13;
Вяркяй, 18 декабря, 18 ч., ул. Ругю, 1A (около староства);
Вилкпеде, 19 декабря, 18 ч. сквер напротив Maxima, проспект Саванорю, 42;
Науяместис, 20 декабря, 18 ч. сквер Софьи Кимантайте-Чюрлёнене, перекресток ул. M.-K.Чюрлёнё и Й.Басанавичаус;
Старый город, 21декабря, 17 ч. площадь Ангела, ул. Ужупё, 9.