2024.12.05 15:40

По вильнюсским микрорайонам ездит праздничный автобус

 
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Pirmasis Baltijos šalių Kalėdų Senelių sąskrydis
Pirmasis Baltijos šalių Kalėdų Senelių sąskrydis
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

В Вильнюсе проводят акцию „Рождество с соседями“! Праздничный автобус с лакомствами и горячими напитками уже начал свое путешествие по микрорайонам, около него до 21 декабря смогут собираться соседи, будут проводить разные мероприятия, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Эта акция началась в прошлом году, ее тепло встретили во всех столичных муниципалитетах. Мы продолжаем традицию и приглашаем жителей собираться вместе, больше общаться и вместе встретить Рождество“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Автобус уже посетил Новую Вильню, Шнипишкес, Пашилайчай и Науининкай.

График:

  • Каролинишкес, 5 декабря, 18 ч. сквер на перекрестке ул. Л.Асанавичютес и Саусё 13-осёс;

  • Панеряй, 6 декабря, 18 ч. площадь напротив Красных ворот, ул. А.Андре, 19;

  • Расос, 7 декабря, 17 ч. парк Марйучайского поместья, ул. Субачаус, 124;

  • Виршулишкес, 8 декабря, 17 ч. сквер А.Сахарова, проспект Лайсвес, 60;

  • Антакальнис, 9 декабря, 18 ч. парк дворца Сапег, ул. Антакальнё, 14;

  • Фабийонишкес, 10 декабря, 18 ч., ул. С.Станявичаус, 24;

  • Юстинишкес, 11 декабря, 18 ч., ул. Ригос, 15 (около староства);

  • Пилайте, 12 декабря, 18 ч., ул. Видуно, 17A;

  • Шешкине, 13 декабря, 18 ч., ул. Укмергес, 220, около елки;

  • Лаздинай, 14 декабря, 17 ч., ул. Архитекту, 152;

  • Григишкес, 15 декабря, 17 ч. площадь около костела, ул. Ково 11-осёс, 36;

  • Жирмунай, 16 декабря, 18 ч., ул. Жирмуну, 143 (около староства);

  • Жверинас, 17 декабря, 18 ч. Тбилисский сквер, ул. Кястучё, 13;

  • Вяркяй, 18 декабря, 18 ч., ул. Ругю, 1A (около староства);

  • Вилкпеде, 19 декабря, 18 ч. сквер напротив Maxima, проспект Саванорю, 42;

  • Науяместис, 20 декабря, 18 ч. сквер Софьи Кимантайте-Чюрлёнене, перекресток ул. M.-K.Чюрлёнё и Й.Басанавичаус;

  • Старый город, 21декабря, 17 ч. площадь Ангела, ул. Ужупё, 9.

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