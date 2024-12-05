По вильнюсским микрорайонам ездит праздничный автобус

В Вильнюсе проводят акцию „Рождество с соседями“! Праздничный автобус с лакомствами и горячими напитками уже начал свое путешествие по микрорайонам, около него до 21 декабря смогут собираться соседи, будут проводить разные мероприятия, пишет портал madeinvilnius.lt.