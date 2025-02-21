По сугробам разгуливал ежик: что делать?

„В Литве уже 10 дней стоит зимняя погода. Средняя температура ниже, чем средний показатель в 1991–2020 гг. Несмотря на это, календарная зима подходит к концу, солнце греет, а день стал на 2,5 часа длиннее, чем в декабре.

Обычно ежи просыпаются во второй половине марта. Если еж просыпается зимой, это опасно для его жизни.

Натуралисты рекомендуют: если вы нашли ежа на льду или в снегу, то поместите его в холодное помещение (с несколькими градусами тепла) и приготовьте для него все необходимое, чтобы он мог устроить себе гнездо – например, ящик с сеном или тряпками. Это может быть кладовка.