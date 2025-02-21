2025.02.21 15:33

По сугробам разгуливал ежик: что делать?

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Žiemą sutiktas ežiukas
Žiemą sutiktas ežiukas
ФОТО: LIna Žiulpaitė

„Пришел во двор показаться“, – писала 18 февраля Лина, запечатлевшая ежика на белом снегу. Зимой ежи спят, однако иногда, особенно, если погода меняется, просыпаются.

„В Литве уже 10 дней стоит зимняя погода. Средняя температура ниже, чем средний показатель в 1991–2020 гг. Несмотря на это, календарная зима подходит к концу, солнце греет, а день стал на 2,5 часа длиннее, чем в декабре.

Обычно ежи просыпаются во второй половине марта. Если еж просыпается зимой, это опасно для его жизни.

Натуралисты рекомендуют: если вы нашли ежа на льду или в снегу, то поместите его в холодное помещение (с несколькими градусами тепла) и приготовьте для него все необходимое, чтобы он мог устроить себе гнездо – например, ящик с сеном или тряпками. Это может быть кладовка.

Важно налить воды и каждый день оставлять немного сырого мяса. Когда потеплеет, еж сможет сам найти себе пищу, поэтому можно его выпустить, только унести подальше от людей и дорог.

Если у вас нет условий для размещения ежа, то передайте его специальным организациям или в зоопарк“, – информирует Meteo.lt.

Этому ежику повезло, о нем позаботилась Лина.

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